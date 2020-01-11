Боррель высказался насчет спекуляций о причинах крушения «Боинга» в Иране

Брюссель, 11 января. Выдвигать версии о причинах крушения украинского «Боинга» над Тегераном до завершения расследования — безответственно, заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом Боррель заявил по итогам экстренного заседания Совета Евросоюза на уровне глав МИД.

Как утверждает Боррель, у него нет никаких новостей насчет украинского самолета.

«Пока у меня нет никаких новостей, которыми я мог бы поделиться по катастрофе украинского самолета. Я слышал, что некоторые лидеры выдвигали идеи, что это мог быть не несчастный случай, но я этого не знаю. Безответственно выдвигать предположения по столь чувствительному вопросу до завершения расследования, не имея конкретной информации», — заявил дипломат.

Украинский «Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту лайнера находились граждане семи стран: 82 иранца, 63 канадца, 11 (включая экипаж) украинцев, 10 шведов, 4 афганца, трое немцев и трое англичан. Все они погибли.

По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет.

Американские медиа 9 января 2020 года организовали информационный вброс о якобы вине Тегерана в крушении украинского «Боинга» на территории Ирана. Как пишут проамериканские и ангажированные СМИ, иранская ПВО по ошибке запустила ракету в гражданский самолет. Депутат Государственной думы Владимир Богодухов выразил уверенность, что вбросы о причастности Ирана к крушению украинского «Боинга» необходимы Вашингтону, чтобы отвлечь внимание от убийства генерала Касема Сулеймани.