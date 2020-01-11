Российские военные в Сирии провели патрулирование в провинции Алеппо

Алеппо, 11 января. Российская военная полиция провела патрулирование на нескольких маршрутах в сирийской провинции Алеппо вдоль границы с Турцией, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В пятницу подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам Аджами — Хирет-Эль-Хисан — Авшария — Хирет-Эль-Хисан — Манбидж, Аджами — Хамир-Лабда в провинции Алеппо.

Армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование по маршруту Камышлы — Телль-Эш-Шур-Гарби — элеватор Алия — Телль-Эш-Шур-Гарби — Камышлы.

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание контртеррористической операции Анкары «Источник мира», проводимой против бандформирований курдов и боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). В соответствии с меморандумом, 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода незаконных вооруженных формирований курдов. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Утром в пятницу сообщалось, что более тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. В места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 248 беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.