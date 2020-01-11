Швейцарский суд обязал РФ выплатить Украине 82 млн долларов из-за Крыма

Женева, 11 января. Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции РФ по судебному процессу с украинскими фирмами, у которых были активы в Крыму, сообщает Swiss Info.

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле 2019 года обязал Российскую Федерацию выплатить 12 компаниям из Украины более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.

Российская сторона утверждала, что арбитраж в Женеве не является компетентным органом для рассмотрения данного дела. Также в жалобе упоминалось, что действие межправительственного соглашения Москвы и Киева о взаимозащите инвестиций от 1998 года не распространяется на украинские компании. Согласно имеющимся данным, среди 12 украинских компаний есть те, которые были связаны с Игорем Коломойским.

Как передают «Известия», ранее стало известно, что «Нафтогаз» готовит новые иски к Российской Федерации из-за потери своих активов в Крыму. Украинская компания рассчитывает взыскать с РФ около 7 миллиардов долларов.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускают ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.