WP узнал о провальной попытке США убить еще одного командира КСИР в Иране

Нью-Йорк, 11 января. Военные США неделей ранее провели в Йемене секретную операцию по ликвидации одного из командиров сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Абдоля Резы Шахлая. Однако операция провалилась, передает газета The Washington Post.

Источники издания сообщили, что сверхсекретная операция должна была проводиться в день нанесения удара в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. Удары должны были быть нанесены в одно время, однако операция в Йемене пошла не по плану. Источник газеты выразил мнение, что США вновь могут попробовать ликвидировать иранского военачальника.

«Если бы мы убили его, мы бы похвастались этим в ту же ночь», — заявил газете один из американских чиновников.

По мнению американской администрации, Шахлай был причастен к нападениям на американских военных в Ираке. За информацию о нем объявлена награда в 15 миллионов долларов.

The Washington Post считает, что операция по убийству Абдоля Резу Шахлая говорит о том, что убийство Сулеймани было частью более крупной операции. А значит, целью Штатов могло стать не предотвращение «неминуемых нападений» на американцев, как заявляют в Вашингтоне, а удар по руководству КСИР.

Официальные представители Пентагона не стали комментировать информацию о провалившейся операции в Йемене.

Напомним, 3 января военное ведомство США сообщило об операции, во время которой в районе воздушной гавани Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному приказу президента США Дональда Трампа. Согласно версии Белого дома, операция носила «оборонительный характер», поскольку якобы преследовала цель защитить американских военных, находящихся на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал, что отомстит за убийство Сулеймани.

Убийство привело к резкому обострению отношений между Вашингтоном и Тегераном, передавали «Известия». Ночью 8 января КСИР провел первую фазу операции «Мученик Сулеймани», целью которой было нанесение ракетных ударов по американской базе «Айн аль-Асад» и штабу возглавляемой США международной коалиции в Эрбиле. Эта операция стала ответом Тегерана на убийство генерала.

В пятницу министр финансов США объявил, что Штаты вводят дополнительные санкции в отношении ряда секторов экономики Ирана, а также тех, кто поддерживает с ними деловые связи.