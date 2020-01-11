Главы МИД стран ЕС призвали Иран и США придерживаться «максимальной сдержанности»



Брюссель, 11 января. Главы МИД стран — членов Европейского союза призвали Тегеран и Вашингтон к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, сообщает шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Регион не может позволить себе еще одну войну. Мы призываем каждую сторону к срочной деэскалации и максимальной сдержанности», — заявил Боррель.

Также в ходе экстренной встречи министров иностранных дел 28 стран Евросоюза в Брюсселе стороны пришли к тому, что Иран должен незамедлительно вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Мы призываем Иран незамедлительно вернуться к реализации СВПД», — сообщил Боррель.

Как утверждает Боррель, главы МИД стран Евросоюза попросили его вести активные переговоры со всеми сторонами, чтобы найти оптимальный выход из сложившейся ситуации.

«Совет попросил меня приложить все усилия, чтоб взаимодействовать в политическом диалоге со всеми сторонами, включая Иран, с целью найти политическое решение. Мы должны говорить со всеми без исключения, и решение должно быть региональным», — говорит шеф дипломатии ЕС.

Боррель заявил, что приглашал министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель, однако тот не сумел приехать.