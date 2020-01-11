Житель ЛНР получил ранение в результате артиллерийского обстрела ВСУ

Луганск, 11 января. Киевские силовики обстреляли из артиллерии подконтрольный Луганской народной республике город Кировск. В результате обстрела был ранен мирный житель, сообщает пресс-служба Народной милиции.

По данным оборонного ведомства республики, ВСУ продолжают нарушать договоренности о соблюдении бессрочного режима прекращения боевых действий. В пятницу в 17.50 украинские силовики с применением 122-мм артиллерийских орудий обстреляли Кировск с направления населенного пункта Орехово. ВСУ выпустили шесть снарядов.

«В результате обстрела ранения различной степени тяжести получил мирный житель города Сергей Владимирович Б.» — говорится в сообщении.

Обстрелом оказались повреждены несколько домов на Улице Толстого и Железнодорожной, а также газопровод по улице Железнодорожная, в результате чего без газа осталось семь абонентов. Из-за повреждения ЛЭП без электричества остались 30 семей.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки совершили шесть обстрелов неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В ДНР пять раз были обстреляны город Донецк и село Саханка, в ЛНР — село Белозерское. На Донецком и Мариупольском направлениях Вооруженные силы Украины использовали 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.