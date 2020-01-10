Американский генерал заявил, что Трамп испугался иранцев после убийства Сулеймани

Вашингтон, 10 января. Отставной генерал американской армии Барри Маккеффри считает, что президент США Дональд Трамп был сильно напуган присутствием миллионов иранцев на похоронах убитого ВС США генерала Касема Сулеймани.

Маккеффри заявляет, что убийство Сулеймани и возможное военное противостояние с Ираном являются политически разрушительными, в первую очередь для самого Дональда Трампа. Также он подчеркнул, что американцы не хотят конфликтовать с иранцами.

«Я надеюсь, что Трамп выберет мудрый курс», — говорит отставной американский генерал.

3 января военное ведомство США сообщило об операции, во время которой в районе воздушной гавани Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному приказу Трампа. Согласно версии Белого дома, операция носила «оборонительный характер», поскольку якобы преследовала цель защитить американских военных, находящихся на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал, что отомстит за убийство Сулеймани.

Ранее Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения от конгрессменов, сообщает RT.