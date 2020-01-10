Сатановский вывел на чистую воду США после вброса о сбитом в Иране «Боинге»

Москва, 10 января. Политолог и востоковед Евгений Сатановский подверг жесткой критике растиражированный западными СМИ фейк о том, что Иран якобы по ошибке сбил украинский «Боинг-737». По словам эксперта, Соединенные Штаты ранее уже опробовали подобные «грубо сплетенные провокации» в истории с малайзийским «Боингом» в Донбассе, в Ливии и Сирии.

В своем Telegram-канале Сатановский обратил внимание, что в американских СМИ разворачивается информационная кампания, направленная на дискредитацию расследования катастрофы украинского «Боинга-737» в Тегеране. Западная пресса по указке политиков обвиняет Иран в том, что именно он сбил самолет, вылетевший из международного аэропорта.

По мнению политолога, данная версия не имеет ничего общего с действительностью.

«Вопрос: иранцы сбили гражданский борт, которых только что их столичного аэропорта вылетел зачем? Чтобы к ним вообще летать перестали? Или была какая-то другая причина? Притом, что пока что они свои гражданские борта не сбивали и те, которые к ним и от них летали, тоже. Американцы — было. Но не персы», — пишет Сатановский.

Утверждение о том, что Иран сбил самолет, чтобы ликвидировать кого-то, кто летел в нем, эксперт называет «мулькой для идиотов» и «полной чушью», рассчитанной на несведущего западного обывателя.

Сатановский приводит параллели с другими делами, в которые активно вмешивалась западная пропаганда: некий «русский след» в деле о сбитом малайзийском «Боинге», «мутнейшая история с как бы отравлением Скрипалей», массовые подтасовки с химическим оружием в Сирии и многое другое.

«Доказательства их, включая данные со спутников, стоят даже не ноль. Меньше. Им любые данные подделать — за счастье. Проходили уже в той же Сирии. А до того в Ливии. Вопрос техники. Процесс фальсификаций налажен и пущен на поток. Особо калиброванные идиоты, которые формируют «мировое общественное мнение» им могут верить», — отметил политолог.

Он в очередной раз подчеркивает, что западные силовики по приказу политиков могут легко подделать любые доказательства, это «вошло в традицию». По мнению Сатановского, именно данный факт стал причиной того, что иранцы предложили американцам совместное расследование катастрофы, отказав при этом выдавать им черные ящики разбившегося украинского самолета.

«Поскольку нет никаких сомнений в том, что отдай его — американцы там найдут что угодно. Еще Сноуден с «Викиликсом» показали, как они это умеют делать. Да и у других с ними такой опыт», — подытожил Сатановский.

«Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране, передавала «Газета.ру». На борту лайнера находились граждане семи стран: 82 иранца, 63 канадца, 11 (включая экипаж) украинцев, 10 шведов, 4 афганца, трое немцев и трое англичан. Все они погибли.

По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет.

В пятницу глава СБУ Иван Баканов сообщил журналистам, что его ведомство рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета: это попадание ракеты и теракт. Он заверил, что по итогам расследования обществу сообщают всю информацию, передает RT.

Американские медиа 9 января 2020 года организовали информационный вброс о якобы вине Тегерана в крушении украинского «Боинга» на территории Ирана. Как пишут проамериканские и ангажированные СМИ, иранская ПВО по ошибке запустила ракету в гражданский самолет. Депутат Государственной думы Владимир Богодухов выразил уверенность, что вбросы о причастности Ирана к крушению украинского «Боинга» необходимы Вашингтону, чтобы отвлечь внимание от убийства генерала Касема Сулеймани.