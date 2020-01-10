Милонов назвал идиотизмом интернет-флешмоб женских небритых подмышек

Москва, 10 января. Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг критике флешмоб в социальных сетях #Januhairy, участницы которого борются за сохранение окружающей среды необычным способом. Тысячи девушек по всему миру отказались от бритья подмышек и ног в течении всего января.

Флешмоб был запущен британской студенткой Лорой Джексон, выступающей против табуирования волос на женском теле. Как утверждают организаторы акции, основная цель их деятельности — сбор средств для борьбы за сохранение окружающей среды.

Однако Виталий Милонов считает, что девушки всего лишь хотят привлечь к себе внимание. По его мнению, за «активизмом» они прячут собственное тщеславие.

«Это идиотизм. Люди готовы любым способом снискать славы и привлечь к себе внимание. Хайпожоры обычные. Это называется «назло американцам не буду чистить зубы». Стадный рефлекс, умноженный на интернет-технологии, приобретает страшные формы», — заявил депутат Госдумы.

По его мнению, флешмоб не имеет смысла с точки зрения защиты окружающей среды. Как утверждает Милонов, вместо постинга в социальных сетях гораздо эффективнее было бы отказаться от смартфонов и компьютеров.

«Думаю, через какое-то время им будет стыдно за такое поведение. Если эти активистки действительно хотят защитить окружающую среду — пускай откажутся от интернета. Компьютеры, все-таки, работают от электричества, а электричество часто вырабатывается небезопасным способом», — считает парламентарий.

Также он подчеркнул, что девушки делают свои «волосатые» фотографии на смартфоны, в которых находятся очень опасные для окружающей среды литий-ионные аккумуляторы.