ليبيا 10 يناير ، المجمل: المواطنون الاتراك غير راضين على ارسال قواتهم الى ليبيا

ليبيا ، 10 يناير : ناقشت روسيا وإيطاليا الوضع في ليبيا ، ارسلت طبرق مساعدات انسانية الى مدينة سرت المحررة من ايادي مقاتلي حكومة الوفاق ، توفي ثلاثة عسكريين اتراك في ليبيا ، يعتقد انتيكوف ، أن حفتر يفهم أهمية الحوار مع روسيا بشأن ليبيا.

ناقشت روسيا وإيطاليا الوضع في ليبيا

التقى نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف يوم الجمعة بالسفير الإيطالي باسكوال تيراشيانو.

ناقش الطرفان الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تم إيلاء اهتمام خاص لحل الوضع في ليبيا.

"خلال المحادثة ، جرى تبادل شامل للآراء حول القضايا الملحة مع التركيز على الوضع الحالي في ليبيا ومهمة توحيد الجهود الدولية لتسهيل التوصل إلى حل مبكر للأزمة الليبية"__ نقلا عن وزارة الخارجية الروسية.

نذكر أن الوضع في ليبيا غير مستقر منذ عام 2011 ، عندما أطاح المتمردون ، بدعم من الولايات المتحدة ، بالزعيم الليبي معمر القذافي. حاليًا ، توجد حكومة الوفاق الوطني الليبي ، الخاضعة لسيطرة الدول الغربية ، في طرابلس ، التي ترتبط مباشرة بالدولة الإسلامية والقاعدة المحظورتان في الاتحاد الروسي وغيرها من الجماعات الإرهابية.

الجيش الوطني الليبي ، تحت قيادة المشير خليفة حفتر ، في غضون ذلك ، يقوم بعملية مكافحة الإرهاب ( عملية الكرامة ) ، من أجل تحرير البلاد من المسلحين. منذ الربيع ، قاد حفتر قيادة الجيش الوطني الليبي في طرابلس.

ارسلت طبرق مساعدات انسانية الى مدينة سرت المحررة من ايادي مقاتلي حكومة الوفاق

عاصمة بلدية في ليبيا ، استقبلت من الحكومة المؤقتة ، الواقعة في شرق البلاد ، الوقود و الغذاء و الامدادات الطبية.

تكونت القافلة من 35 شاحنة محملة بالامدادت اللازمة ، و 9 سيارات بنزين. اكد مساعد وزير الداخلية ان المؤنة تم ايصالها الى مدينة سرت المححرة من ايادي ارهابيي حكومة الوفاق يوم الخميس 9 يناير. تم تقسيم المساعدة إلى ثلاثة أحزاب ظهرت في المدينة في فترة ما بعد الظهر.

اولا ، تم إرسال الأدوية إلى المدينة. تم تسليمهم لموظفي مستشفى ابن سينا. وزّع مجلس إدارة سرت إمدادات الغذاء والوقود بين المخازن ومحطات الوقود.

الحكومة المؤقتة في طبرق تركز على القضاء على أزمة الوقود التي نشأت أثناء احتلال المدينة من قبل مجموعات حكومة الوفاق.

حرر الجيش الوطني الليبي سرت من المسلحين يوم الاثنين 6 يناير. استقبل السكان المحليون الذين سئموا من رعب مجموعات حكومة الوفاق ، الجيش بامتنان.

استغرقت عملية الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ثلاث ساعات فقط. بدأت العمليات العسكرية من عدة جهات ، بما في ذلك من البحر. علاوة على ذلك ، ألقى معظم المسلحين في المدينة أسلحتهم و انحاذو إلى جانب الجيش.

نذكر أنه منذ عام 2014 ، يقوم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر بإجراء عملية لمكافحة الإرهاب (عمليات الكرامة) في ليبيا ، موجهة ضد المتشددين الذين استولوا على الأراضي الليبية بعد ثورة 2011. احتلت حكومة الوفاق الليبي عاصمة البلاد وتتمسك بها بطريقة غير قانونية . تتعاون "الحكومة" المزعومة في طرابلس مع مؤسسات الدولة الإسلامية والقاعدة والإخوان المسلمين (المحظورات في الاتحاد الروسي).

توفي ثلاثة عسكريين اتراك في ليبيا

مقتل ثلاثة عسكريين تركيين في ليبيا وإصابة ستة.

تم تسليم جثث الجنود القتلى إلى مدينة مصراتة الليبية التي تسيطر عليها ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا لمزيد من النقل إلى تركيا. الجرحى في المستشفى في مدينة نالوت.

أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجيش إلى ليبيا بناء على طلب من "حكومة" طرابلس. وفقا له ، فان الجيش التركي سيتحرك بتنسيق من حكومة الوفاق.

قال المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي ، اللواء أحمد المسماري ، في وقت سابق أن معظم مقاتلي حكومة الوفاق هم من المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي. ووفقا له ، يشكل المرتزقة 70 ٪ من قوات حكومة الوفاق.

نشرت وكالة الأنباء الفيدرالية سابقًا تحقيقًا في التدخل التركي في ليبيا. اتضح أن أنقرة تزود الإرهابيي حكومة الوفاق بالمعدات والذخيرة العسكرية ، على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، يرسل الجانب التركي الجهاديين السوريين إلى ليبيا عبر تونس.

يعتقد انتيكوف ، أن حفتر يفهم أهمية الحوار مع روسيا بشأن ليبيا

قائد الجيش الوطني الليبي ، المشير خليفة حفتر ، يدرك أهمية وحتى الحاجة إلى الحوار مع روسيا حول الوضع الحالي في ليبيا. صرح بذلك الصحفي والمستشرق أندريه انتيكوف.

في رأيه ، حقيقة أن حفتر وافق على مبادرة روسيا لبدء عملية التسوية السلمية في بلد إفريقي يشير إلى أن المشير يفهم النقطة الرئيسية.

" في حالة تحرير البلاد من الإرهابيين ، سيتعين على ليبيا التعاون بنشاط مع روسيا. هذه علامة إيجابية للغاية."____ نقلا عن انتيكوف.

أكد الخبير أن المقترحات التي عبرت عنها روسيا ، كقاعدة عامة ، يتم الاهتمام بها دائمًا. أشار المستشرق إلى أن حفتر والممثل الرسمي للجيش الوطني الليبي ، اللواء أحمد المسماري ، في تصريحاتهما ، لا يوليان أي اهتمام لتركيا.

"وهذا أمر مفهوم ، لأن أنقرة تدعم حكومة الوفاق ، بارسالها قوات اليهم ، حتى اصبحت قوة عسكرية رسمية."___ حسبما قاله.

بعد الاجتماع في 8 يناير ، أصدر رئيسا الاتحاد الروسي وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان بيانًا ذكر فيه أن الاستقرار في ليبيا لن يتحقق إلا إذا كان هناك حوار شامل بين الطرفين ، والذي ينبغي إجراؤه تحت رعاية الأمم المتحدة على أساس اتفاقية عام 2015.

دعا رؤساء الدول جميع أطراف النزاع إلى إنهاء اطلاق النار ليلة 12 يناير.

رحب الجيش الوطني الليبي بمبادرة موسكو وأنقرة. نشير إلى أن الأخيرة تشارك بنشاط في نقل المتشددين إلى ليبيا لدعم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ، والتي ، مثل رئيسها فايز سراج ، أدين مرارًا وتكرارًا بصلته بداعش والقاعدة والإخوان المسلمين(المحظورات في الاتحاد الروسي). تزود تركيا حكومة الوفاق بالمعدات العسكرية والذخيرة ، على الرغم من حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.

وفي الوقت نفسه ، يقوم جيش حفتر بتنفيذ عملية الكرامة لمكافحة الإرهاب في البلاد.

قام المشير بتحرير معظم ليبيا من العصابات المسلحة.

عارض سكان تركيا نقل قواتهم العسكرية إلى ليبيا

معظم المواطنين الأتراك لا يدعمون إرسال فرقة إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال العدائية إلى جانب الإرهابيين. أصبح هذا معروفًا من خلال استبيان أجراه مركز إسطنبول للبحوث الاقتصادية. في الوقت نفسه ، تحدث أعضاء في الحزب الحكومي ضد تصرفات أنقرة.

مساء امس مركز إسطنبول للابحاث الاقتصادية ، علم برأي المواطنين حول العمليات العسكرية لتركيا ، والتي تنفذ في بلدان أخرى . يتم إجراء بعض هذه العمليات في سوريا ، واحدة منها في ليبيا ، حيث أرسلت أنقرة مؤخرًا جنودها لدعم الإرهابيين في حكومة الوفاق الوطني. شارك ما مجموعه 1537 شخصًا من 12 منطقة في تركيا في استطلاع عبر الهاتف.

وفقًا لنشر موقع "جمهورية" ، تحدث 58٪ من المستطلعين ضد إرسال جنود أتراك إلى ليبيا. 8٪ لم يعبروا عن رأيهم. كما لوحظ ، كان الاختلاف مع تصرفات بلدهم هم الأشخاص الذين لديهم خبرة في الحياة ولديهم دراية جيدة بالسياسة - 67 ٪ في الفئة العمرية 45_54. فقط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا دعموا أعمال أنقرة.

كان لملنشور أيضًا بيانات عن الانتماء الحزبي للمستجيبين الذين أدانوا نقل الجنود الأتراك إلى ليبيا. على وجه الخصوص ، 30٪ من مؤيدي حزب زعيم البلاد رجب طيب أردوغان عارضوا القرار. بالإضافة إلى ذلك ، تم توزيع الأصوات "المناهضة" على النحو التالي: 78٪ من مؤيدي الحزب الشعبي الجمهوري ، 91٪ من الحزب الديمقراطي للشعوب ، 88٪ من الحزب الجيد و 58٪ من أعضاء حزب الحركة القومية.

في الوقت نفسه ، طرح علماء الاجتماع أسئلة بشكل عام حول السياسة التركية في ليبيا. هنا ، معظم الناس ، أيضًا ، عارضوا تدخل القوات التركية. اعتبر 75٪ من المستطلعين أن أنقرة يجب ألا تشغل أيًا من أطراف النزاع ، بينما تظل وسيطًا. 15٪ فقط يعتقدون أن على حكومتهم اختيار أحد الأحزاب ، دون تحديد أي حزب. اختار 10 ٪ المتبقية للتهرب من الجواب.

نذكر أن دخول القوات التركية إلى الجمهورية أدان من قبل أكبر القبائل والشخصيات السياسية البارزة والمواطنين العاديين في ليبيا. بدأ الناس في النزول إلى الشوارع والمطالبة من رئيس الحكومة بموافقة وطنية غير مشروعة ، يجلس في طرابلس ، فايز سراج لإنهاء الصفقة. كما وصفوا هذا الاتفاق بأنه خيانة و "عودة الاستعمار العثماني".

جنبا إلى جنب مع سكان المدينة ، كما عارض المقاتلون الذين قاتلوا من قبل إلى جانب الحكومة طرابلس عارضو حكومة الوفاق. في 6 يناير من هذا العام ، عندما حرر الجيش الوطني الليبي مدينة سرت من العصابات ، اختار العديد من مقاتليهم الوقوف إلى جانب الجيش ، أو سلموا أسلحتهم ورفضوا القتال ضدهم.

منذ عام 2014 ،يقوم الجيش الوطني الليبي بتنفيذ عملية الكرامة في ليبيا لمكافحة الإرهاب. هدفها هو تحرير البلاد من الجماعات المسلحة. الآن العصابات موجودة في طرابلس وفي الشمال الغربي من الجمهورية وتدعمها حكومة الوفاق.