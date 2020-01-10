سوريا نتائج 10 كانون الثاني / يناير: المسلحون انتهكوا وقف إطلاق النار في إدلب ، والولايات المتحدة تحاول إخفاء الذين قتلوا جراء الضربة الإيرانية.

سوريا ، 10 يناير. انتهك المسلحون وقف إطلاق النار في منطقة تصعيد إدلب. الولايات المتحدة تخاف من إيران وتحاول إخفاء القتلى في الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية.

مسلحون يخرقون وقف إطلاق النار في إدلب

صدت وحدات الجيش العربي السوري في منطقة معرة النعمان الهجوم الإرهابي. مسلحون يهاجمون معاقل عسكرية على مشارف قريتي سمكة والبرسا في جنوب شرق إدلب.

وفقًا لمراسل خاص لوكالة الأنباء الفيدرالية ، فإن العصابات الإرهابية استخدمت الضباب القوي في المنطقة لتنظيم الهجوم. وتم الإطلاق على مواقع الجيش العربي السوري في منطقة سمكة والبرسا من قاذفات القنابل اليدوية.

قوات الجيش العربي السوري صدت الهجوم. أثناء اندلاع المعركة ، تم تدمير المتفجرات ، التي حاول الإرهابيون استخدامه. وتم ايضا تدمير عربة مفخخة وسيارتين بمن فيهما ووقوع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين.

وتعبيرا عن الهجوم ، شنت وحدات الجيش ضربات مدفعية وصاروخية على محاور وخطوط إمداد الإرهابيين وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد. و تواصل قوات الجيش العربي السوري التقدم باتجاه مدينة معرة النعمان ، أكبر معقل للمسلحين في جنوب شرق محافظة إدلب.

خلال العملية الهجومية في جنوب شرق إدلب ، ألحق الجيش السوري عددًا من الهزائم على تحالف جبهة تحرير الشام الارهابية والجماعات المتحالفة معه. خلال الهجوم ، تمكن جزء من الفرقة 25 من القوات الخاصة التابعة للجيش السوري (المعروفة سابقًا باسم "قوات النمر") من تحرير عشرات المستوطنات ومدينة جرجناز.

أذكر أنه بالأمس ، بالاتفاق مع الجانب الروسي ، قدم الجيش السوري وقفا لإطلاق النار في محافظة إدلب. على الرغم من هذا ، نفذ الإرهابيون هذا الصباح العديد من الاستفزازات ضد القوات السورية ، وحاولوا اليوم شن الهجوم تحت غطاء من الضباب.

الولايات المتحدة تحاول إخفاء القتلة من الضربة الايرانية

صرح مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أن الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد في العراق" تم التحقق منها": يُزعم أن الجيش الإيراني سعى إلى منع وقوع إصابات في صفوف الجيش الأمريكي. وقال المسؤول لصحيفة واشنطن بوست إن قائمة المواقع المختارة كأهداف لعملية الشهيد سليماني كانت معروفة سلفًا للإدارة الأمريكية.

قامت وكالة الأنباء الفيدرالية بتقييم مدى قامت وكالة الأنباء الفيدرالية بتقييم مدى " المُعايرة" المتفاوض عليها.

في وقت سابق ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "لم يصب جندي أمريكي واحد في الضربة. في غضون ذلك ، ذكرت مصادر في الحرس الثوري الإسلامي" ما لا يقل عن 80 جنديًا أمريكيًا قتيلًا وحوالي 200 جريح.

وفقًا لقوات الحرس الثوري الإيراني ، فقد تم إجلاء الضحايا مباشرة بعد غارة جوية في 8 يناير / كانون الثاني ، وفي اليوم نفسه ، هبطت على الأقل 10 مروحيات نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية في مطار دياغوراس الدولي في جزيرة رودس اليونانية.

وأشارت المخابرات الإيرانية إلى أن طائرات الهليكوبتر الأمريكية نقلت الجرحى إلى إسرائيل والأردن والمستشفى في بغداد. أقلعت طائرة الاسعاف الجوية بوينغ سي-17 غلوب ماستر من بغداد إلى ألمانيا ، في اتجاه قاعدة رامشتاين الأمريكية. هذا لم يذهب دون أن يلاحظها أحد.

الأدلة لا تترك أي شكل: قد بذلت الولايات المتحدة جهودًا كبيرة لنقل الجرحى بعد هجوم صاروخي - وكان هناك العديد من الجرحى. وبالتالي ، فإن صيغة " الضبط" و " الحذر" للاضرابات ليست متسقة.

مقتل أربعة عسكريين أتراك في انفجار في سوريا

عاد أكثر من ألف شخص إلى سوريا خلال اليوم الماضي من لبنان والأردن. جاء ذلك في النشرة الإخبارية لمركز المصلحة بين الأطراف المتحاربة والسيطرة على حركة اللاجئين.

خلال اليوم الماضي ، عاد 1010 لاجئًا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية ، بمن فيهم 217 شخصًا من لبنان عبر نقاط التفتيش في جديدة يابوس ، و 793 شخصًا من الأردن عبر نقطة تفتيش نصيب.

وفي الوقت نفسه ، تم تحديد عودة 248 لاجئًا إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل البلاد خلال 24 ساعة.

ووصف بوتين تصرفات القوات الروسية في سوريا بأنها مثالية

خلال رحلة إلى سوريا ، شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات على الإنجاز المثالي للمهام في مكافحة الإرهاب الدولي. صرح بذلك وزير الدفاع الروسي ، الجنرال سيرجي شويغو في مؤتمر عبر الهاتف.

ووفقا له ، في 7 يناير ، طار بوتين إلى دمشق ، جنبا إلى جنب مع الزعيم السوري بشار الأسد ، زار موقع قيادة المجموعة الروسية. كما حدد شويغو ، لاحظت الأطراف أن الحياة السلمية في البلاد تتحسن تدريجيا. عند زيارة قاعدة في سوريا ، وصف بوتين تصرفات القوات الروسية.

"لقد تيسر الكثير من ذلك من خلال تصرفات مجموعة قواتنا.وشكر الرئيس الأفراد على الأداء المثالي للمهام في مكافحة الإرهاب الدولي".

شكر شويغو الأفراد العسكريين الذين كانوا في مهمة قتالية خلال العطلات.