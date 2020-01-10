В Абхазии отменили итоги выборов президента

Сухум, 10 января. Суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, согласно которому оставались в силе итоги выборов президента.

Второй тур президентских выборов в Абхазии состоялся 8 сентября 2019 года. Победил действующий глава республики Рауль Хаджимба, набравший более 47% голосов, его оппонент из партии «Амцахара» Алхас Квициния набрал на один процент меньше — чуть более 46%.

Квициния подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги голосования недействительными, однако ем убыло отказано. Оппозиция считает, что результаты выборов недействительны, так как у Хаджимбы должно было быть не просто большинство, а абсолютное большинство голосов.

RT сообщает, что суд принял решение назначить повторные выборы президента в установленные Конституцией страны сроки.

Ранее ФАН сообщал, что парламент Абхазии проголосовал за отставку действующего президента Рауля Хаджимбы.

Протесты у здания администрации президента Абхазии начались 9 января. Протестующие выломали дверь, выбили окна и пытались ворваться в здание администрации. Среди организаторов протестных мероприятий — Ахра Авидзба, который ранее уже призывал уйти в отставку главу МВД Гарри Аршбу.

По мнению депутата Государственной думы Константина Затулина, сравнения ситуации в Абхазии являются неуместными, так как здесь не наблюдается влияние на ход событий извне.

«Я никакого внешнего влияния, некого «иностранного следа» в событиях в Абхазии не усматриваю. Это внутренняя абхазская история», — отметил Затулин.

Президент Рауль Хаджимба заявлял, что в стране будет введено чрезвычайное положение, в случае необходимости.