Потерпевший крушение в Иране «Боинг» находился в выделенном ему коридоре

Киев, 10 января. Потерпевший крушение в Иране «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» находился в выделенном для него воздушном коридоре, сообщил журналистам глава МИД Украины Вадим Пристайко. По его словам, ничто не указывало на то, что пассажирский самолет находился в опасности.

По словам министра, специалисты проанализировали коридор, по которому двигался «Боинг».

«Даже коридор из международного аэропорта был на 100% правильным. Самолет придерживался коридора во время взлета из международного аэропорта, поэтому ничего не указывало на то, что самолет в опасности», — сообщил он.

«Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране, передавала «Газета.ру». По информации Пристайко, на борту лайнера МАУ находились граждане семи стран: 82 иранца, 63 канадца, 11 (включая экипаж) украинцев, 10 шведов, 4 афганца, трое немцев и трое англичан. Все они погибли.

По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет.

В пятницу глава СБУ Иван Баканов сообщил журналистам, что его ведомство рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета: это попадание ракеты и теракт. Он заверил, что по итогам расследования обществу сообщают всю информацию, передает RT.