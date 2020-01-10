США сбили «Боинг» и за это наказали Иран санкциями, что выглядит как фарс – Соловейчик

Администрация США использует человеческую трагедию как повод для внешнеполитических жестов, а те подчинены электоральным целям американского президента Дональда Трампа и его Республиканской партии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Санкции против Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 17 ведущих производителей стали и горнодобывающих компаний в Иране. Такое заявление в рамках брифинга для журналистов сделал глава американского Минфина Стивен Мнучин.

«Минфин ввел санкции против 17 иранских производителей металла, горнодобывающих компаний и судна, участвующего в покупке», — сказал он.

Санкции были введены в ответ на защитную реакцию Ирана на убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани. В ночь на среду Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции возмездия за Сулеймани. Иранские военные выпустили ракеты класса «земля — земля» по базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

Давление на Тегеран

Как отметил Владимир Соловейчик, администрация президента США Дональда Трампа сделала некий ритуальный жест. Новые санкции министерства финансов США по отношению к иранским компаниям и чиновникам ничего особо не добавляют к тем санкциям, которые уже действуют по отношению к Исламской республике Иран.

«Вряд ли эти санкции, даже самые серьезные из них, секторальные, нанесут существенный вред экономике Ирана. Санкции действуют уже давно и не привели к хаосу в иранском народном хозяйстве, резкому падению уровня жизни иранцев и вследствие этого к массовым народным волнениям. Не приведет к этому и новое дополнение прежних санкций. Другое дело, что на фоне сбитого украинского пассажирского самолета, на фоне трагедии людей, первопричиной которой, скорее всего, являются агрессивные действия США в регионе, такого рода действия выглядят как фарс», — пояснил Владимир Соловейчик.

Самолет «Международных авиалиний Украины» «Боинг-737» потерпел крушение через шесть минут после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Трагедию с крушением украинского самолета действительно можно было бы списать на техническую неисправность или же человеческий фактор. Однако, согласно расследованию ФАН, с большой долей вероятности «Боинг-737» был сбит американским беспилотником.

Лицемерие США не знает границ

По мнению Владимира Соловейчика, администрация США использует человеческую трагедию как повод для внешнеполитических жестов, а те подчинены электоральным целям президента Дональда Трампа и его Республиканской партии. Ведь в ноябре этого года в США выборы, предвыборная кампания уже стартовала.

«Трамп и подчиненное ему Министерство финансов США далеко не случайно увязали новые санкции, как и прежние, с ядерной программой Ирана. Власти США активно играют на страхе американского обывателя из глубинки — а это неизменный «ядерный электорат» республиканцев и их целевая аудитория — перед угрозой ядерного удара по США в случае успешной реализации иранских ядерных планов. Понятно, что делается это в предвыборных целях», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт подчеркнул, что лицемерие американских политиков и должностных лиц уже не удивляет. Используется любая возможность и предлог, чтобы так или иначе добиться своего, а моральная сторона вопроса вообще игнорируется.