США хотят отвлечь внимание от убийства Сулеймани вбросами о сбитом в Иране «Боинге»

Москва, 10 января. Депутат Государственной думы Владимир Богодухов выразил уверенность, что вбросы о причастности Ирана к крушению украинского «Боинга» необходимы Вашингтону, чтобы отвлечь внимание от убийства генерала Касема Сулеймани.

Американские медиа 9 января 2020 года организовали информационный вброс о якобы вине Тегерана в крушении украинского «Боинга» на территории Ирана. Как пишут проамериканские и ангажированные СМИ, иранская ПВО по ошибке запустила ракету в гражданский самолет.

Специалисты убеждены, что ошибки Ирана быть не может. В Тегеране было известно об украинском лайнере, и они не могли ошибиться. Но ошибиться могли американцы, объявившие охоту на иранских чиновников, которые организовали ракетные удары по базам США в Ираке. Незадолго до трагедии с украинским самолетом, в небе над Тегераном был зафиксирован беспилотник MQ-1 Predator, который находится на вооружении только у армии США. После того, как была обнародована данная версия, американские СМИ начали ряд вбросов об ответственности Ирана за данный инцидент.

Член Совета Федерации РФ Александр Бабаков призвал не строить конспирологические теории на основе непроверенной и неподтвержденной информации.

Он подчеркнул, что информация, которая исходит из американских СМИ на любом уровне в последнее время себя дискредитировала.

«Предположить можно все что угодно. Давайте дождемся каких-то более или менее официальных результатов и тогда начнем выстраивать гипотезы. А пока сложно так сказать. Наверное, все возможно. Но у меня нет оснований делать конкретные выводы», — сказал Бабаков.

Также стоит отметить, что у Ирана попросту нет мотива в совершении данного нападения, в то время у США — есть. Еще недавно Дональд Трамп угрожал Ирану, в том числе уничтожением культурных объектов. Очевидно, что американские вбросы нацелены на отвлечение внимания от убийства Сулеймани и других преступных эпизодов.

Этого же мнения придерживается и депутат Госдумы Владимир Богодухов. Он подчеркнул, что есть международный комитет, в который входят члены от всех стран, которые выполняют

«Насчет заявлений вы совершенно правы — это нужно, чтобы отвлечь внимание от предыдущих действий США, тут даже без вопросов. То есть версии могут быть разные, но пока нет выводов международного авиационного комитета, это все голословные заявления. Скорее всего, именно для того, чтобы отвлечь внимание от предыдущих действий американцев по уничтожению этого генерала, совершенно верно», — подчеркнул парламентарий.