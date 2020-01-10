Аделина Сотникова и Евгений Плющенко в шоу «Короли и королевы льда». ФАН-ТВ

Звезды фигурного катания выступили в ледовом шоу на площади Революции в Москве. Площадка «Ледовые театры» стала одной из самых популярных на фестивале «Путешествие в Рождество».

Участники подготовили номера на известные музыкальные композиции, например, из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Автором всех театрально-ледовых представлений стал двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Евгений Плющенко, который в отличие от предыдущего года сам вышел на лед. Кроме него в постановках были задействованы звезды фигурного катания: Аделина Сотникова, Сергей Воронов, Анастасия Мартюшева, Константин Гаврин и другие профессиональные фигуристы.

Тем, кто еще не успел посетить рождественский фестиваль и ледовое шоу стоит поторопиться. «Путешествие в Рождество» подходит к концу, и представления на катке закончатся 12 января.