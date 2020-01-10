США продолжают информационную войну против Ирана, обвиняя Тегеран в крушении «Боинга»

Москва, 10 января. Попытки США переложить на Тегеран ответственность за крушение украинского «Боинга» свидетельствуют о том, что Вашингтон развертывает новый этап информационной войны против властей Ирана.

3 января американские военные нанесли удар по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. В свою очередь 8 января Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по двум американским базам, которые дислоцируются на территории Ирака. Практически сразу же после ракетного удара по американским базам в Ираке, в районе Тегерана потерпел крушение украинский авиалайнер «Боинг-737».

После этого США и проамериканские СМИ попытались возложить на Иран ответственность за гибель украинского «Боинга». Западные СМИ активно распространяют фейки, утверждая, что некие американские «спутниковые средства слежения» зафиксировали пуск ракет на территории Ирана, которыми якобы был «сбит» пассажирский авиалайнер.

В свою очередь иранские военные сообщают, что в момент гибели украинского «Боинга» в районе аэропорта Тегерана был зафиксирован американский ударный беспилотник MQ-1 Predator. По данным иранских военных, именно этот беспилотник сбил пассажирский самолет, принадлежащий компании «Международные украинские авиалинии».

Многие эксперты сходятся во мнении, что США развернули против Ирана масштабную информационную войну. Действия Вашингтона являются местью властям Ирана, которые не пожелали оставлять без ответа убийство Касема Сулеймани.

Глава «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин уверен, что попытка Вашингтона переложить на Иран ответственность за гибель украинского «Боинга» является новым этапом информационной войны против Тегерана. Эксперт отметил, что данная ситуация полностью повторяет инцидент с крушением малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году. Тогда власти США абсолютно бездоказательно обвинения попытались обвинить Россию в гибели пассажирского авиалайнера.

«В данной ситуации США, в первую очередь, ведут информационную войну против Ирана по этому вопросу. Естественно, здесь действует политика двойных стандартов, потому что победить Иран экономическим и политическим давлением невозможно. Американцы проиграли первое боестолкновение и до сих пор не раскрывают количество жертв и масштабы разрушений в ночь с 8 на 9 января. США не объявляют открыто войну Ирану. Трамп говорил, что их задача — пойти на какие-то компромиссы и продолжать некую информационную баталию», — пояснил Самонкин.

При этом эксперт напомнил, что обвинения американской стороны в адрес властей Ирана прозвучали до появления результатов расследования о причинах крушения украинского «Боинга». Позиция США по данному вопросу свидетельствует об их причастности к данному инциденту. Многие эксперты выражают уверенность, что украинский самолет был сбит военными США. Кроме того, к данному инциденту могут быть причастны Израиль или Саудовская Аравия, которые являются ближайшими союзниками США на Ближнем Востоке. Целью данной провокации могло послужить желание США создать очередной повод для политического давления на власти Ирана. Подобное развитие событий может свидетельствовать о том, что США не остановятся на уничтожении украинского «Боинга» в Иране. В ближайшем будущем Вашингтон может инициировать новый террористический акт в регионе, чтобы потом обвинить власти Ирана в его совершении.

«Штаты продолжат дальше информационную кампанию против Ирана. Чтобы это проанализировать, надо посмотреть на опыт украинского кризиса. Может быть дискредитация и попытки спровоцировать Иран на более жесткие ответные действия, вплоть до введения своего военного контингента в Ирак. Сейчас американцы будут стравливать Иран для того, чтобы полностью дискредитировать его», — пояснил Самонкин.

Он также добавил, что США опасаются вступать в прямое вооруженное противостояние с Ираном, который является весьма сильным противником, передает «Слово и Дело».

«Иран — это очень сильный соперник для США. Это не Ливия и не Ирак, который можно уничтожить путем вторжения и каких-то фейков с химическим оружием», — отметил эксперт.

Именно поэтому США пытаются перевести противостояние с Тегераном в плоскость информационной войны, так как Иран продемонстрировал, что не намерен оставлять без ответа агрессивные действия Вашингтона.

Стоит отметить, что США неоднократно становились виновниками инцидентов подобных крушению украинского «Боинга» в Иране. В 1988 году американские военные сбили пассажирский авиалайнер в территориальных водах Ирана, в результате чего погибли около 300 человек. Поэтому причастность Вашингтона к гибели украинского «Боинга» в Иране выглядит вполне закономерной.