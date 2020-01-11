Сирия, 11 января. ВВС Израиля нанесли удар по базе иранцев в Дейр-эз-Зоре. В Идлибе джихадисты альянса «Тахрир аш-Шам» нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции правительственных сил у Маар-Шурина. Конвой подкрепления ВС США прибыл в Хасаку. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносит точечные удары по опорным пунктам джихадистов на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Алеппо и Идлибе обменялись ударами с джихадистами альянса «Тахрир аш-Шам», потеряли один танк в Латакии.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): обвиняется в нападении на КПП курдских радикалов в Ракке, а также потеряло двух членов группировки на севере Ирака в результате рейда иракских служб безопасности

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает позиции сирийской армии в Идлибе и в Хаме.

Курдские вооруженные формирования: столкнулись с протурецким ополчением на севере Хасаки, открыли огонь по мирным жителям в Дейр-эз-Зоре, когда они протестовали против нелегальной выкачки нефти, подозреваются в подрыве автомобиля протурецких сил на севере Алеппо.

Международная коалиция: в Хасаку направили конвой подкрепления к одной из военных баз, провели патрулирование на востоке Дейр-эз-Зора.

«Хашд аш-Шааби»: в Дейр-эз-Зоре потеряли 8 человек в результате авиаудара ВВС Израиля по базе у Абу-Кемаля.

Провинция Дамаск

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), военнослужащие ВС РФ, дислоцированные в провинции Дамаск, проводят в районе города Дума набор добровольцев из числа местных жителей, с целью создания новых отрядов ополченцев, которые будут работать под их руководством. Согласно данной информации, желающие присоединиться к ополчению должны заключить мирное соглашение с правительством САР, а также не быть связанным с какой-либо из других вооружённых группировок. По состоянию на сегодня, в качестве добровольцев зарегистрированы более 400 человек.

Провинция Латакия

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» заявили, что ими был уничтожен танк Сирийской арабской армии (САА) с помощью ПТУР в районе ключевого города провинции Кабана. Как передает агентство Step News, информации о жертвах среди экипажа не поступало. В ответ сирийская армия открыла огонь из тяжелой артиллерии по позициям радикалов.

Провинция Алеппо

Как сообщает источник в сети Twitter (@shahed_alep), на юге Алеппо подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели рейд в районе поселка Халса и Аль-Хумейра и столкнулись с отрядом радикалов «Тахрир аш-Шам». Боевики нанесли удар по опорным пунктам сирийской армии у международной трассы M-5. Как сообщает новостное агентство Aleppo AMC, в ответ по базам радикалов ударили с воздуха самолеты ВКС РФ.

В городе Аль-Баб был взорван автомобиль протурецкого ополчения. Как сообщает ливанское новостное агентство Al Nour, информации о пострадавших мирных жителях или среди бойцов не поступало. Наиболее вероятно, что бомба была установлена курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Дейр-эз-Зор

Два истребителя F-35 израильских ВВС нанесли авиаудары по базе проиранских отрядов Корпуса Стражей Исламской революции в городе Абу-Кемаль на сирийско-иракской границе. Целью бомбардировки была недавно привезенная партия ракетного оружия, баллистических снарядов и инженерного имущества, как передает источник в сети Twitter (@BeholdIsrael). По информации агентство ANF News, в результате авиаудара погибли восемь членов «Хашд аш-Шааби». Этот авиаудар произошел через несколько дней после взаимных атак, которые поставили США и Иран на грань войны. Американо-иранские отношения значительно обострились после 3 января, когда по приказу президента США Дональда Трампа американская авиация нанесла удар в аэропорту города Багдад по конвою проиранских высокопоставленных лиц. В результате удара скончался генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани и замглавы «Хашд аш-Шааби» - Абу Махди аль-Мухандис. Тегеран заявил о намерении отомстить США.

Американские войска были замечены при патрулировании территорий в районе поселка Джейдет-Акидат на востоке провинции Дейр-эз-Зор, как передает источник в сети Twitter (@OGNreports).

Агентство Euphrates Pos передало, что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) открыли беспорядочный огонь по местным жителям в районе нефтегазовых полей, расположенных у поселка Аль-Джафра и Аль-Эзба. Конфликт был вызван тем, что местные жители помешали боевикам выкачивать нефть. Напомним, что на востоке провинции находится нефтегазовые месторождения, которые захвачены курдскими радикалами и силами международной коалиции во главе с США, которая намерена оставить в провинции около 600 военнослужащих для охраны месторождений от террористов «Исламского государства», а по факту, крадет нефть, отрезав доступ к ресурсам собственной страны легитимному правительству САР.

Провинция Идлиб

Российские и сирийские самолеты совершили вылет к предместьям города Маарет-ан-Нуман где нанесли точечные удары в ответ на провокации со стороны джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам». С 9 января в идлибской зоне деэскалации был введен режим прекращения огня. Однако, даже потеряв с ноября прошлого года сорок поселков и территорий, общей площадью 300 квадратных километров, джихадисты отказались идти на соглашение с правительственными силами и спровоцировали боестолкновения у поселка Айн-Кара, Хан-Туман и у поселка Бабила. Позиции правительственных сил были обстреляны из противотанковых ракетных установок.

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» также заявили, что им удалось подбить танк и грузовик боеприпасов САА в районе поселка Аль-Тах. В ответ авиация ВВС Сирии нанесла точечные авиаудары по опорным пунктам боевиков в районе поселка Маар-Шурин, а также у деревень Хан-Субуль, Маарет-Басра и Айн-Куреи, как передает агентство Baladi News.

Как передает ТАСС, Москва и Анкара достигли соглашения, в рамках которого с 12 января будет объявлено перемирие с целью прекращения воздушных и наземных атак, предотвращения новых миграционных потоков и содействия нормализации жизни. 9 января руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков сообщил о введении режима прекращения огня с 14.00 в четверг. Однако уже в первые сутки боевики нарушили соглашение свыше десяти раз, открыв огонь по позициям сирийской армии.

Провинция Ракка

На севере провинции еще один мирный житель подорвался на мине, оставленной в окрестностях города боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передали местные источники репортеру агентства Al Nour, в районе поселка Шаркак мужчина наступил на противопехотную мину, когда возвращался с работы через сельскохозяйственные угодья. Отметим, что количество пострадавших мирных жителей, которые еженедельно подрываются на курдских снарядах, достигает нескольких десятков.

Один боевики SDF погиб в деревни Кадиран. Боевики находился на КПП на въезде в поселок, в момент, когда неизвестные подбросили туда ручную гранату. Внутренние силы безопасности SDF, прибывшие на место подрыва, заключили, что за нападением стоят террористы «Исламского государства».

Провинция Хасака

В последнее время отмечается резкий рост хаотических маневров сухопутных войск международной коалиции. Как сообщает новостное агентство Alk Habour 21, в районе базы ВС США у поселения Химо был замечен конвой подкрепления для американских солдат, в состав которого входили также грузовики с боеприпасами и бронированные автомобили. В тоже время войска эвакуировали свою базу в районе поселка Хирбет аль-Джир, который расположен почти у иракско-сирийской границы.

С помощью артиллерии силы протурецкого ополчения нанесли удары по опорным пунктам курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Как сообщает агентство Euphrates Post, курдские радикалы совершили попытку проникнуть за линии обороны протурецких отрядов, однако были отброшены к начальным позициям. Ни одна из сторон пока не сообщила о потерях в своих рядах.

Ирак

Ракета упала недалеко от базы Балад в провинции Салах-ад-Дин, где находятся американские войска, как передает медиаресурс ANF News. Никакой информации о том, с какой целью была запущена ракета, не поступало. Военная база расположена примерно в 80 километрах к северу от иракской столицы города Багдада. В нападении подозревают проиранское ополчение в связи с убийством ВВС США Касема Сулеймани.

По данным военно-аналитического Twitter-канал Analyst Mick, на севере Ирака в провинции Салах ад-Дин были задержаны силами внутренней безопасности Ирака два члена спящей ячейки «Исламского государства». Помимо двух членов группировки военнослужащим удалось изъять у террористов боеприпасы и вооружение. По данным источника, оба террориста были задержаны в поселке Аль-Ширкат.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал от США направить в Багдад своих представителей для выработки механизма вывода американских войск, как сообщает ТАСС. Напомним, что парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск, в частности американских, со своей территории, после того как ВС США грубо нарушили нормы международного права, когда без предупреждения нанесли авиаудар по аэропорту Багдада 3 января, где находился кортеж высокопоставленных членов КСИР и «Хашд аш-Шааби». Ирак расценил авиаудар как нарушение своего государственного сувернитета.

1 Организация запрещена на территории РФ.