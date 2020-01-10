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СБУ рассматривает две приоритетные версии крушения «Боинга» в Иране

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СБУ рассматривает две приоритетные версии крушения «Боинга» в Иране

Киев, 10 января. Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения «Боинга-737» в Иране: это попадание ракеты и теракт, заявил руководитель ведомства Иван Баканов в ходе заседания специальной рабочей группы СБУ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по словам Баканова, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса «Тор» «привлекает сегодня наибольшее внимание общества». 

«Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются », — заявил он.

Он добавил, что СБУ сейчас также тщательно изучает версию теракта. Баканов заверил, что по итогам расследования обществу сообщают всю информацию, передает RT.

СБУ рассматривает две приоритетные версии крушения «Боинга» в Иране

Украинский самолет «Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране, передавала «Газета.ру». По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, на борту лайнера МАУ находились граждане семи стран: 82 иранца, 63 канадца, 11 (включая экипаж) украинцев, 10 шведов, 4 афганца, трое немцев и трое англичан. Все они погибли.

По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет.

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