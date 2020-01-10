СБУ рассматривает две приоритетные версии крушения «Боинга» в Иране

Киев, 10 января. Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения «Боинга-737» в Иране: это попадание ракеты и теракт, заявил руководитель ведомства Иван Баканов в ходе заседания специальной рабочей группы СБУ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по словам Баканова, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса «Тор» «привлекает сегодня наибольшее внимание общества».

«Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются », — заявил он.

Он добавил, что СБУ сейчас также тщательно изучает версию теракта. Баканов заверил, что по итогам расследования обществу сообщают всю информацию, передает RT.

Украинский самолет «Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране, передавала «Газета.ру». По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, на борту лайнера МАУ находились граждане семи стран: 82 иранца, 63 канадца, 11 (включая экипаж) украинцев, 10 шведов, 4 афганца, трое немцев и трое англичан. Все они погибли.

По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет.