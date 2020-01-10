Джума отметил важность российской инициативы по перемирию в Ливии

Москва, 10 января. Журналист-международник, специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума отметил факт поддержки Ливийской национальной армией инициативы, предложенной Россией и Турцией по урегулированию в Ливии. Теперь, по его словам, главное — принятие соответствующих мер.

«Российская инициатива о перемирии в Ливии — это, безусловно, прекрасно. Мы все за прекращение огня. Будь то Ливия, или Сирия, или Ирак, или Афганистан. Вряд ли вы найдете адекватного человека, выступающего за войну, кровь, насилие и так далее. И в этой связи я бы хотел обратиться ко вчерашнему заявлению генштаба ЛНА Халифы Хафтара — они действительно поддержали инициативу Владимира Путина, и это нельзя не отметить», — сказал Аббас Джума в комментарии изданию «ПолитРоссия».

При этом он подчеркнул, что теперь необходимо принятие соответствующих мер по урегулированию. По словам журналиста, в случае, если боевики из Триполи действительно прекратят «творить беспредел», можно будет говорить о настоящем успехе.

Накануне Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара поприветствовала российско-турецкую инициативу о прекращении огня в стране. На переговорах 8 января российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в совместном заявлении призвали все стороны в Ливии прекратить боевые действия с полуночи 12 января.

Напомним, кризис в Ливии разразился в 2011 году после свержения лидера страны Муаммара Каддафи. В 2015 году при поддержке Запада было сформировано так называемое Правительство национального согласия Ливии, которое, по факту, пользуется поддержкой разрозненных вооруженных группировок, ответственных за революцию 2011 года. В составе данных бандформирований действуют боевики запрещенных в РФ организаций, таких как «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Ливийская национальная армия под командованием Хафтара с 2014 года проводит в стране антитеррористическую операцию, в результате которой удалось освободить большую часть территорий от джихадистов. Весной 2019 года Хафтар отдал приказ о начале очередной фазы операции «Аль-Карама», направленной на освобождение столицы Ливии — города Триполи — от боевиков, поддерживающих так называемое Правительство национального согласия.

1 Организация запрещена на территории РФ.