Хатылев убежден, что к крушению украинского «Боинга» в Иране причастны США

Москва, 10 января. США не смогли угрозами принудить Иран к отказу от военной операции «Мученик Сулеймани» и намерений прогнать американцев с Ближнего Востока. Поэтому Вашингтон активировал свою машину пропаганды, воспользовавшись крушением украинского «Боинга-737» в Тегеране 8 января.

Американский телеканал CBS утверждает, что в правительстве США «почти не сомневаются» в том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой. В социальных сетях ходят фото и видео якобы «попадания» ракеты в пассажирский самолет. Западные «военные эксперты» дружно утверждают, что обломки на месте крушения были идентифицированы как части ракеты ЗРК «Тор» производства РФ, которые находятся на вооружении у Ирана. Вместе с этим Вашингтон тоже находится под подозрением.

В Интернете набирает популярность версия, согласно которой украинский «Боинг-737» был сбит американским беспилотником MQ-1 Predator («Хищник»), который находился в небе над иранской столицей, в момент взлета лайнера. «Хищники» способы поражать не только наземные цели, но и воздушные. При помощи такого беспилотника и был убит иранский генерал Касем Сулеймани в багдадском аэропорту.

О том, что американский беспилотник находился в небе над Тегераном во время взлета украинского самолета первым сообщило издание из ЮАР Live Reportсо, ссылаясь на военный источник в Иране. Как пишет южноафриканское СМИ, США планировали сбить правительственный самолет Ирана с чиновниками, которые руководили ракетным ударом по американским базам в Ираке, но вместо этого случайно сбили украинский «Боинг-737».

Версия подтверждается военными Ирана, так как незадолго до трагедии они зафиксировали в небе MQ-1 Predator, который присутствует на вооружении лишь у США. Военный эксперт и бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев также убежден в том, что виновником трагедии является американский беспилотник.

По мнению Хатылева, ответственность за все последние падения «Боингов» лежит на США. Он утверждает, что Вашингтону это выгодно.

«Ситуация, которая сегодня разверчивается на Ближнем Востоке такова, что американцам выгодно, чтобы этот украинский самолет якобы «сбили» иранцы, причем российским комплексом. Чувствуете сколько совпадений?», — заявил военный эксперт.

Как говорит Хатылев, причина одна — нефть.