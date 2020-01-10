Богданов обсудил урегулирование ливийского кризиса со спецпосланником ООН

Москва, 10 января. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в телефонном разговоре со спецпосланником ООН по Ливии Гассаном Саляме урегулирование ливийского кризиса, сообщает пресс-служба российского МИД.

В пятницу по инициативе представителя ООН состоялся разговор Богданова и Саляме. Стороны обсудили «проблематику урегулирования ливийского кризиса с акцентом на задачу эффективной координации соответствующих международных усилий».

Напомним, 8 января президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января.

В четверг стало известно, что Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара приветствовала российско-турецкую инициативу о прекращении огня. В сообщении армии подчеркивалось, что задачей ЛНА также является установление мира в Ливии. В сообщении отмечалось, что борьба с терроризмом будет продолжена.

С 2014 года ЛНА под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. Правительство национального согласия Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом. Так называемое «правительство» неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1 (запрещены в РФ).

ПНС запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на Триполи. Сообщалось, что речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для отражения наступления. 2 января турецкий парламент одобрил отправку турецких военных в Ливию. Большая часть арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.

1 Организация запрещена на территории РФ.