Востоковед и публицист Андрей Онтиков считает, что поставка топлива, медикаментов и продовольствия в город спустя три дня после его освобождения от террористов – очередное свидетельство богатого опыта и ответственности Восточного правительства Ливии в быстром решении острых вопросов.

После революции в Ливии, в том числе в Сирте, образовался топливный и продовольственный кризисы. Местные «власти», лояльные так называемому ПНС, не занимались проблемами населения, отдав предпочтение собственному обогащению. Благодаря переходу города под контроль ЛНА появилась возможность решить проблемы, накопившиеся за годы правления террористов и возникшие в результате боёв времен революции 2011 года и операции против ИГ1 в 2016.

Восточное правительство страны суммарно отправило в регион 44 грузовика гуманитарной помощи, девять из которых с топливом. Машины прибыли в город во второй половине дня, 9 января. Поставку оперативно распределили между торговыми точками, больницами и станциями заправки.

«Политический кризис в Ливии усугубился с приходом ПНС. Говорить о какой-либо организованности в рядах этих бандформирований нет смысла. Это сборище головорезов и совершенно несвязанных между собой группировок. Они никогда не были заинтересованы в урегулировании ситуации. И по сей день игнорируют проблемы местного населения. Боевики заинтересованы лишь в удержании власти. Топливный кризис – малая часть проблем, которую предстоит решать Тобруку», — объясняет Онтиков.

И напоминает, что находящиеся в городе боевики во время освобождения города Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтар разделились на три условные группы: некоторые присоединился к военным, некоторые сложили оружие, а кто-то и вовсе сбежал с поля боя. По его словам, это не первое и не единственное свидетельство отсутствия организации, коммуникаций и какого-либо порядка среди группировок так называемого ПНС:

«Порядка там не было ни во время действия Схиратского соглашения, расплывчивость формулировок и содержания которого изначально вызывало множество вопросов, ни по завершению срока действия мандата Правительства национального согласия».

Сирт, в частности, в 2016 году пережил атаки террористов ИГ (запрещенная организация в РФ) и последующие бомбежки со стороны сил сопротивления, в том числе войск США, чьи «прицельные» авиаудары зачастую били по мирному населению. Однако лидеры ПНС и на это закрыли глаза: именно они помогали легализоваться захваченным выходцам из ИГ, их сторонникам и перешедшим в другие террористические организации боевикам. Эти человеческие ресурсы так называемое Правительство нацсогласия по сей день использует против Хафтара, действующего совместно с Тобруком.

«Восточное правительство обладает опытом в решении острых вопросов. И сроки поставки помощи в освобожденный Сирт тому свидетельствуют. Подобные шаги необходимы для восстановления города после освобождения от террористического режима ПНС. Прогнозировать сколько потребуется времени на этот процесс сложно. Но совокупность оперативных действий и перспективных инструментов урегулирования ситуации со стороны Тобрука внушает уверенность в планомерном восстановлении региона», — резюмирует эксперт.

ЛНА освободила Сирт от террористического режима ПНС в понедельник, 6 января. В трехчасовой операции принял участие морской десант и сухопутные войска. Мирные жители с благодарностью приветствовали военных, которые еще с 2014 года успешно ведут контртеррористическую операцию «Аль-Карама». Солдаты Хафтара выступают против оккупировавших территории Ливии во время революции 2011 года боевиков, в том числе подконтрольных ПНС. В рядах триполитанского «правительства» числятся выходцы и сторонники запрещенных в РФ организаций ИГ, «Аль-Каида»11 и «Братья-мусульмане»11.

1 Организация запрещена на территории РФ.