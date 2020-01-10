Мухин назвал американские вбросы по катастрофе «Боинга» в Иране «информационной диверсией»

Москва, 10 января. Американские вбросы по катастрофе украинского «Боинга» под Тегераном являются «информационной диверсией», которая нужна Штатам, чтобы замаскировать свой проигрыш в противоборстве с Ираном. С такой точкой зрения выступил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Западные СМИ продолжают муссировать информацию, что украинский авиалайнер якобы могли сбить средства ПВО Ирана. Как отмечает издание «ПолитРоссия», примечательно, что эти вбросы начали распространяться сразу же после того, как недалеко от места крушения самолета был обнаружен американский беспилотник MQ-1 Predator, который стоит на вооружении США. По имеющейся информации, «Боинг» мог сбить американский БПЛА на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана, причиной которого стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани по приказу Дональда Трампа.

По мнению Алексея Мухина, Тегеран в сложившейся ситуации поступает грамотно и умно: эксперт напомнил, что в качестве ответных действий на убийство Сулеймани иранский КСИР атаковал американские базы в Ираке.

«После убийства Касема Сулеймани были атакованы ракетными ударами две американские военные базы, что осталось без ответа со стороны США. И это ключевая фраза. И сейчас Вашингтон пытается информационно затемнить этот, что называется, медицинский факт. Точно так же не вызывает сомнений и то, что с Сулеймани и местью за его смерть еще не закончено — это просто переросло в войну спецслужб. Так что мы имеем дело с информационной диверсией, которая призвана замаскировать проигрыш США на этом этапе противоборства с Ираном», — сказал политолог в комментарии изданию.

Эксперт призвал дождаться итогов расследования авиакатастрофы, прежде чем говорить о причинах трагедии. При этом, по мнению Мухина, велика вероятность, что виновником крушения пассажирского лайнера под Тегераном может быть именно та сторона, которой было выгодно подобное развитие событий. И речь здесь идет вовсе не об Иране.

«Уже сейчас могу дать следующий расклад: 10% на то, что лайнер рухнул в результате случайных событий, 90% — его сбил тот, кому была выгодна вся эта ситуация с последующей шумихой в СМИ», — резюмировал Мухин.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины», на борту которого находились 176 человек, потерпел крушение 8 января. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.