Сирия новости 10 января 22.30: новое ополчение собирается в Дамаске, в Латакии боевики подорвали танк САА

Сирия, 10 января. Новое ополчение собирается в Дамаске по инициативе ВС РФ. В Латакии боевики подорвали танк сирийской армии близ города Кабана. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Дамаске набирают новое ополчение, в Идлибе нанесли ответный удар по укрытиям боевиков «Тахрир аш-Шам», в Латакии потеряли один танк.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: заявила, что ее боевики сумели подорвать танк правительственных сил на северо-востоке Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесли удар по опорным пунктам сирийской армии в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: открыли огонь по мирным жителям в Дейр-эз-Зоре, когда они протестовали против нелегальной выкачки нефти.

Провинция Дамаск

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), военнослужащие ВС РФ, дислоцированные в провинции Дамаск, проводят в районе города Дума набор добровольцев из числа местных жителей, с целью создания новых отрядов ополченцев, которые будут работать под их руководством. Согласно данной информации, желающие присоединиться к ополчению должны заключить мирное соглашение с правительством САР, а также не быть связанным с какой-либо из других вооружённых группировок. По состоянию на сегодня, в качестве добровольцев зарегистрированы более 400 человек.

Провинция Латакия

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» заявили, что ими был уничтожен танк Сирийской арабской армии (САА) с помощью ПТУР в районе ключевого города провинции Кабана. Как передает агентство Step News, информации о жертвах среди экипажа не поступало. В ответ сирийская армия открыла огонь из тяжелой артиллерии по позициям радикалов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство Euphrates Post, что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) открыли беспорядочный огонь по местным жителям в районе нефтегазовых полей, расположенных у поселка Аль-Джафра и Аль-Эзба. Как сообщает репортер агентства, конфликт был вызван тем, что местные жители помешали боевикам выкачивать нефть. Напомним, что на востоке провинции находится нефтегазовые месторождения, которые захвачены курдскими радикалами и силами международной коалиции во главе с США, которая намерена оставить в провинции около 600 военнослужащих для охраны месторождений от террористов «Исламского государства»1, а по факту, крадет нефть, отрезав доступ к ресурсам собственной страны легитимному правительству САР. Курдские радикалы пресекают попытки местного населения продавать сырую нефть и топливо на западное побережье реки Евфрат, в зоны подконтрольные правительству. Таким образом SDF неоднократно обстреливали паромы в районе города Шхиль и разрушили речную переправу. Агрессивное желание наживы SDF и коалиции уже привели Сирию к острому топливному кризису в начале весны 2019 года, последствия которого ощущаются до сих пор.

Медиаресурс Deir Ezzor передает, что в районе поселка Мазлум на противопехотной мине подорвался один член САА. Пока в установке мины подозревают террористов «Исламского государства», которые укрываются в пустынных районах провинции и совершают вылазки в зоны контроля правительственных сил.

Провинция Идлиб

Боевики альянса «Тахрир аш-Шам» заявили через подконтрольный им медиаресурс о столкновении с сирийской армией в районе поселка Хан-Туман. Согласно информации, опубликованной радикалами, позиции правительственных сил были обстреляны из противотанковых ракетных установок.

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» также заявили, что им удалось подбить танк и грузовик боеприпасов САА в районе поселка Аль-Тах. В ответ авиация ВВС Сирии нанесла точечные авиаудары по опорным пунктам боевиков в районе поселка Маар-Шурин, а также у деревень Хан-Субуль, Маарет-Басра и Айн-Куреи, как передает агентство Baladi News.

Как передает ТАСС, Москва и Анкара достигли соглашения, в рамках которого с 12 января будет объявлено перемирие с целью прекращения воздушных и наземных атак, предотвращения новых миграционных потоков и содействия нормализации жизни. 9 января руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков сообщил о введении режима прекращения огня с 14.00 в четверг. Однако уже в первые сутки боевики нарушили соглашение свыше десяти раз, открыв огонь по позициям сирийской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.