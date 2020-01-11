Депутат Лысаков рассказал, что ждет российских автомобилистов в 2020 году

Депутат Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Лысаков заявил, что в нынешнем году порог ненаказуемого превышения скорости в 20 километров в час снижен наполовину точно не будет. Равно как в 2020-м и не отменят технический осмотр автомобилей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству и член фракции «Единой России» дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором рассказал о том, что ждет российских автомобилистов в наступившем году и чего точно в ближайшие 12 месяцев не случится.

«Некоторые законы запоздали на несколько лет»

— Вячеслав Иванович, прежде всего, следует ли ожидать каких-либо изменений в Правилах дорожного движения?

— ПДД — это компетенция правительства, а не Госдумы. Что же касается, например, 12-й водительской главы КоАП, то там изменения будут. Сейчас идет работа над его новой редакцией в целом. По графику законопроект должен быть внесен в Думу в марте. Хотя это касается не только водителей, но всех остальных категорий физических и юридических лиц. 12-я глава при этом будет изменена минимально.

— А если говорить не о Кодексе РФ об административных правонарушениях, а о других законах? Тут что ждет тех, кто за рулем?

— Ну, например, уже внесен законопроект о штрафах за бесплатный проезд по платным дорогам. У нас на очереди законопроект об опасном вождении. Еще в Думе находится законопроект, который касается, условно говоря, балльной системы, которую лично я предлагал вернуть еще в 2013 году. Но тогда меня не поддержали. И вот теперь, по прошествии нескольких лет, практически то же самое предложило правительство.

— В чем главная суть?

— За нарушения ПДД начисляются баллы, и после трех грубых нарушений в год материалы передаются уже в суд. Но проблема в том, что за шесть прошедших с момента моего предложения лет количество инспекторов ДПС на дорогах резко убавилось. И регулярно сокращается. Поэтому в случае принятия данного законопроекта — а он точно будет принят, поскольку внесен правительством — его КПД окажется минимальным. Так же как и в случае принятия законопроекта об опасном вождении.

— Почему?

— Потому что и тот, и другой [законы] качественно работали бы лишь тогда, когда нарушения фиксировались инспекторами на дорогах. То есть вас остановили, составили протокол, и вы идентифицированы. Но если ваше нарушение зафиксировано камерой, то, согласно закону, ответственность предусмотрена только для автовладельцев, собственников транспортных средств. И штраф тут максимальный — пять тысяч рублей.

Поэтому сейчас, на фоне сокращающегося личного состава Госавтоинспекции, инспекторов дорожно-патрульной службы, говорить об эффективности законов не приходится. Они запоздали на несколько лет. Раньше еще можно было бы сформировать стереотип законопослушного поведения, и законы бы играли профилактическую роль…

Ну, и мы не застрахованы от того, что президент, правительство либо другие субъекты законодательной инициативы в лице депутатов или членов Совета Федерации, или региональных заксобраний могут внести те или иные предложения по поправкам в КоАП. Поэтому предугадать сейчас, что будут вносить [в этом году], на данный момент достаточно сложно.

Но вот то, что я перечислил выше, уже, скажем так, лежит в нашем портфеле в Думе и даже принято в первом чтении.

«Человек должен думать, садиться ли ему за руль выпившим»

— А есть же еще и законопроект о залоге автомобиля в случае так называемой «пьяной езды», правильно?

— Его актуальность остается крайне высокой. Разговор идет о том, что у нас платят штраф только 30% людей, которые решением суда лишены права управления за пьяное вождение. Поэтому кроме лишения этого права на полтора-два года в КоАП одновременно предусмотрен и штраф в 30 тысяч рублей. Соответственно, для российской провинции это серьезные деньги. Поэтому, если водитель однажды оплатит свое безответственное поведение на эту сумму, в следующий раз он хорошо подумает, причем не только сам, но и члены его семьи, супруга, сядет ли еще раз за руль выпившим.

Законопроект, о котором я говорю, предусматривает задержание ТС водителя, когда его остановили и отправили на медицинское освидетельствование, и суд дальше принял решение. Но машину могут и вернуть, согласно законодательной инициативе, хоть в этот же день или на следующий — неважно, как только будет внесен залог, равный размеру штрафа. В случае принятия судебного решения, подтверждающего состояние опьянения, эти деньги автоматически превращаются в штраф.

Но если суд принял решение, что водитель невиновен, — например, могли быть и отрицательные результаты медосвидетельствования, и какие-то процессуальные нарушения, то эти деньги ему возвращаются. Или тому, кто внес эту сумму.

Вот этот законопроект крайне важный, правильный, справедливый и полезный. Однако он по ряду субъективных причин в прошлом созыве принят не был. И нам, конечно, надо постараться принять его в текущем.

— Как считаете, может быть в этом году принято решение о снижении ненаказуемого порога скорости? Вот в конце декабря вице-премьер Максим Акимов внес такое предложение…

— Нет, не может. Мало ли, что Акимов предложил. Он сказал одно, а его начальник — господин [глава правительства Дмитрий] Медведев — сказал другое, попросив рассмотреть целесообразность такой меры. Он как водитель понимает, что люди не хотят быть нарушителями. Но в нашей стране есть множество старых машин, где сложно следить за спидометром.

Кроме того, есть точка зрения фракции «Единой России», которая расставила приоритеты по данной теме. Я как автор этого ненаказуемого порога выступал с трибуны Госдумы на нашей партийной десятиминутке, и коллеги поддержали мою позицию. Она такова, что сначала нужно провести аудит улично-дорожной сети, убрать с дороги так называемые «кормушки», которые в изобилии разбросаны по федеральным трассам, где имеются ничем не мотивированные ограничения скорости. Это же самые настоящие ловушки для водителей!

Также необходимо повысить скоростной режим на федеральных дорогах, который соответствует их категории и транспортной ситуации. Я вот часто привожу в пример трассу М1 от Москвы до Белоруссии, которая идет до самого Бреста. У нас на ней 90 километров в час до самой границы. А въезжаешь на территорию Белоруссии — та же самая дорога, того же качества и той же категории — и уже разрешенная скорость 120!

— Почему, по-вашему, существует такое ущемление российских водителей?

— Ответ прост: причина в тотальной коммерциализации, которая толкает владельцев дорог (это органы исполнительной власти либо концессионеры и так далее) на то, чтобы ставить искусственные ограничения скорости. Это делают для того, чтобы собирать как можно больше «штрафных» денег. Просто полное извращение подхода к организации дорожного движения. И с такой практикой пора заканчивать.

Только вот после всех этих шагов уже можно будет ставить на повестку вопрос о возможном снижении ненаказуемого порога скорости до 10 километров в час. Но не наоборот! Самое интересное, что МВД на мой запрос по поводу возможного увеличения числа ДТП при превышении разрешенной скорости от 20 до 40 километров в час дало отрицательную информацию. У них нет такой статистики. А раз ее нет, то с чего мы должны снижать порог и уж тем более вводить повышенные штрафы, как некоторые предлагают? Никаких оснований для этого мы не видим.

Не так давно, перед Новым годом, по данной теме резко высказался и секретарь генсовета «Единой России» и вице-спикер верхней палаты парламента господин [Андрей] Турчак. В общем, наша партия против снижения ненаказуемого скоростного порога. Это не самая важная проблема сейчас у нас. Есть куда более актуальные вопросы.

«Техосмотр не отменят»

— Снижение порога вряд ли будет положительно оценено в обществе…

— Люди воспримут это как еще один способ залезания в карман автовладельцев. Я даже скажу больше. Если сейчас водитель знает, что у него в запасе 20 километров в час, он выбирает режим и должен выбирать режим, который обеспечивает безопасность на дороге. Но при этом человек не смотрит непрерывно на свою панель приборов.

Если же мы представим, что снижен ненаказуемый порог до 10 километров в час, люди, учитывая огромное количество камер, будут уже не на дорогу смотреть, а на собственные спидометры. Что только ухудшит безопасность.

— То есть в текущем году водителям волноваться на сей счет не стоит?

— Мы будем биться за то, чтобы этот вопрос не трогали. Так же, кстати, как и историю с 50-процентной скидкой [при оплате штрафов за нарушения ПДД], которую ваш покорный слуга «пробил» в прошлом созыве. Притом, что отзыв правительства тогда был отрицательным. Минфин России был против. Но прошло всего несколько лет, как уже озвучена позиция правительства относительно новой редакции КоАП. Четко прописано — ввести 50-процентный дисконт, распространить его на все главы кодекса. На всех физических и юридических лиц. Наконец-то дошло!

Практика показала, что это более правильный подход. А почему правильный? Доводов тут несколько. Уменьшается бумажный документооборот — раз. Уменьшается нагрузка на суды — два. Уменьшается нагрузка на Федеральную службу судебных приставов, которые вынуждены бегать за штрафами и, в том числе, брать за это государственные деньги. Накладные расходы, судебные издержки… Так что даже 50-процентная дисциплинированная оплата в течение 20 дней для государства выгоднее, с точки зрения экономики, нежели попытки взыскивания 100-процентных штрафов.

Тем более что, напомню, штрафы с 50-процентной скидкой не распространяются на грубые нарушения и на повторные. То есть это не индульгенция, как говорят некоторые, не зная, собственно, всех деталей.

— Можно ли говорить о том, что в данном случае собираемость штрафов даже повысилась?

— Она повысилась. Но самое главное, повторюсь, серьезно уменьшились суммы накладных расходов, которые складываются в процессе обеспечения взыскания. И мы понимали это, когда вносили законопроект. А правительство на тот момент не понимало, к сожалению. Точка Минфина была такая: зачем получать с граждан 50%, когда можно получить 100%. В детали особо не вникали там. Но сейчас, повторяю, уже официально признано, что этот опыт будет распространен на весь КоАП.

— И последний вопрос, набивший уже всем оскомину: техосмотр в 2020-м отменят?

— Нет.

Ранее известный российский автоэксперт Виктор Похмелкин подвел итоги прошлого года касательно жизни автомобилистов, назвав все положительные и отрицательные моменты.