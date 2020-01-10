Минобороны РФ опровергло заявления США об «опасном» сближении кораблей в Аравийском море

Москва, 10 января. Министерство обороны России опровергло заявление представителей Пятого флота ВМС США о якобы «опасном сближении» корабля ВМФ РФ с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut). Об этом говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ опровергли утверждения американской стороны, отметив, что данная информация не соответствует действительности.

«Растиражированное заявление представителей Пятого флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем «Фаррагут» в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве также добавили, что экипаж американского эсминца предпринял непрофессиональные действия, которые являлись сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания. При этом экипаж российского корабля был вынужден предпринять маневр, чтобы не допустить столкновения с нарушителем.

«Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Пятого флота ВМС США заявил, что российский военный корабль якобы «опасно сблизился» с американским эсминцем «Фаррагут» в Аравийском море.