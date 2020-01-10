Глава МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи разбившегося в Иране «Боинга»

Киев, 10 января. Пилот «Боинга» «Международных авиалиний Украины», разбившегося под Тегераном, в последнем сеансе связи с диспетчерами аэропорта сообщил о штатном прохождении полета. Об этом рассказал глава украинского МИД Вадим Пристайко.

По словам главы внешнеполитического ведомства, лайнер изменил курс на возвращение в аэропорт вылета уже после того, как на борту произошла авария. При этом пока неясно, что стало причиной произошедшего. При этом Пристайко заявил, что говорить о террористическом акте как причине трагедии пока нет оснований.

«Пристайко добавил, что пока сложно прогнозировать, сколько времени может уйти на возвращение домой тел погибших украинцев», — передает издание «Украина.Ру».

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины сообщил, что власти Ирана предоставили украинским экспертам доступ к самописцам разбившегося под Тегераном самолета. По его словам, специалисты в ближайшее время приступят к расшифровке данных с черных ящиков. Министр добавил, что иранская сторона предоставила записи переговоров диспетчеров центра управления полетами в аэропорту Тегерана с экипажем украинского авиалайнера.

Напомним, «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение под Тегераном 8 января. Борт разбился спустя несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы. По имеющимся данным, лайнер мог сбить американский беспилотный летательный аппарат на фоне обострений США и Ирана, последовавшего за убийством Соединенными Штатами генерала КСИР Касема Сулеймани.

При крушении авиалайнера погибли 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.