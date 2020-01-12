«Турецкий поток» запущен — Украина подсчитывает убытки. Политика России. ФАН-ТВ

Владимир Путин встретился с Башаром Асадом, в Стамбуле официально запустили новый газопровод «Турецкий поток», а украинский «Нафтогаз» доволен условиями договора с «Газпромом» — соглашение в Незалежной считают одним из самых выгодных в истории Украины.

Дипломатическая встреча в Рождество — 7 января Владимир Путин посетил Дамаск. Сразу после прилета в Сирийскую Арабскую Республику, прямо из аэропорта глава российского государства отправился в командный пункт Вооруженных сил России в Сирии. Там его встретил лидер сирийского государства Башар Асад. Главы двух стран заслушали доклады военных. Владимир Путин обратился к личному составу, поблагодарил его и командование за добросовестное исполнение воинского долга. Далее последовали двусторонние переговоры делегаций. Президент России подчеркнул, что на улицах Дамаска можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни. Башар Асад поблагодарил Владимира Путина за визит, а также российских военных за помощь в борьбе с терроризмом. Российские политологи считают, что такой дипломатический шаг обязательно повлияет на развитие ситуации в Сирии. Свое мнение по этому поводу Федеральному агентству новостей выразил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

«Визит Путина в Дамаск, конечно, будет способствовать стабилизации ситуации, но дело даже не в этом, а в том, что это яркий дипломатический ход, который заставит все стороны происходящих событий определиться со своими позициями» — пояснил Журавлев.

Также во время визита в Сирию, Владимир Путин посетил мечеть Омейядов, одну из старейших в мире, и православную церковь Святой Девы Марии.

На следующий же день после поездки в Сирию, Владимир Путин с рабочим визитом отправился в Стамбул. Чтобы принять участие в историческом событии не только для России. 8 января в Стамбуле официально запустили газопровод «Турецкий поток», который идет по дну Черного моря и объединяет газотранспортные системы России и Турции. Проект состоит из двух веток: одна — для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство длилось больше года. Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии отметил насколько уникален и важен этот проект.

«Проложены две параллельные ветки трубопровода мощностью почти 16 млрд м³ газа каждая. Установлено, в том числе на более двухкилометровой глубине, свыше 1 800 км труб. Это сложная, тяжелая работа. Между прочим, это высокотехнологичная работа, ведь газопровод пролегает не только на такой огромной глубине, но и в абсолютно враждебной среде. Поставки российского газа по «Турецкому потоку» без сомнения будут иметь большое значение не только для экономики Турции и черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южно-европейских стран, будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

Российский газ по «Турецкому потоку» через новую точку входа «Странджа 2» уже поступает в Болгарию, Северную Македонию и Грецию. Вскоре голубое топливо должно также пойти в Сербию, Венгрию и Словакию. Тем временем на Украине подсчитывают убытки. Киевский аналитик рынка энергетики Дмитрий Марунич заявил, что Незалежная из-за «Турецкого потока» потеряет около 20 млрд кубометров транзита газа. А это существенно ударит по кошельку государства. Еще большие проблемы экономику Украины ожидают после запуска «Северного потока — 2».

На встрече в Турции президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили также международную обстановку, в частности ситуацию на Ближнем Востоке. Высказали единую позицию по урегулированию кризиса в Ливии, призвали прекратить огонь в стране.

Что касается транзита газа через Незалежную, то она осталась довольна условиями нового контракта с «Газпромом». «Нафтогаз» считает этот договор самым выгодным в истории Украины. Согласно нему, Россия будет платить за резервные мощности, а не за количество самого газа, который транспортируется через Украину в Европу. Соглашение Москва и Киев подписали на пять лет. Планируется, что в этом году через территорию Украины пройдет 65 млрд м³ газа, дальше будет транспортироваться по 40 млрд кубометров. Стороны отказались от исков, по которым нет вступивших в силу решений суда. Напомним, что в конце декабря прошлого года «Газпром» перечислил «Нафтогазу» около 3 млрд долларов. Однако тратить эти деньги нефтегазовая компания не торопится. В компании отмечают, что их нужно инвестировать в добычу и инфраструктурные проекты.