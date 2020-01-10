Козак не видит намерений «Нафтогаза» отказаться от соглашений по транзиту газа

Ялта, 10 января. Признаков желания «Нафтогаза» нарушить достигнутые договоренности по транзиту газа нет. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

«Это [намерение подать обновленные иски к РФ] не имеет никакого отношения к газовым контрактам, которые были заключены, и, я надеюсь, что те контракты, которые были заключены, будут исполняться. У нас никаких нет пока признаков того, что есть намерение [украинской стороны] отказаться от исполнения этих договоренностей», — пояснил он.

Комментируя сообщения о намерении Украины вновь подать иск против России в Гаагский суд, Козак заявил, что «впервые об этом слышит». Он сказал, что речь может идти о прежних претензиях, которые не рассматривались в рамках решения проблемы газового транзита.

Козак пояснил, что имеет в виду иски, связанные с имуществом «Нафтогаза», расположенного на территории Крыма.

«Это их право, мы в данном случае никаких соглашений на эту тему не заключали», — подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что в отношении договоренностей по снятию взаимных претензий и соглашений по транзиту российского газа, заключенных в конце 2019 года, Россия исходит из того, что все они будут исполняться. Он заметил, что президент Украины Владимир Зеленский также говорил об этом.

Достигнутые в конце декабря договоренности Козак назвал важными для обеих сторон.

Он подчеркнул, что от них зависит не только экономическое положение отдельно взятых «Газпрома» или «Нафтогаза», но и энергобезопасность европейских потребителей. В связи с этим он выразил уверенность в том, что вряд ли какая-то из сторон примет в одностороннем порядке решение отказаться от них.

«Я считаю, что мы достигли правильного компромисса, благоразумие возобладало», — резюмировал Козак.

Москва и Киев продлили соглашение по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины на пять лет. Ожидается, что в 2020 году по нему пройдет пройдет 65 миллиардов кубометров газа, а в период с 2021 по 2024 годы — по 40 миллиардов ежегодно.

На Украине остались довольны условиями газового контракта с «Газпромом» и заявили, что считают его самым выгодным за всю историю независимости страны.