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Власти РФ готовы обеспечить безопасность россиян на Ближнем Востоке, вплоть до эвакуации

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Власти РФ готовы обеспечить безопасность россиян на Ближнем Востоке, вплоть до эвакуации

Москва, 10 января. При обострении ситуации на Ближнем Востоке правительство РФ готово оперативно принять меры для обеспечения безопасности россиян. Речь может идти и об эвакуации, заявил пресс-секретарь председателя кабмина Олег Осипов.

По словам Осипова, передает РИА Новости, при обострении ситуации па Ближнем Востоке кабмин готов «принять меры, которые позволят при необходимости в кратчайшие сроки осуществить все неотложные материально-технические и финансовые мероприятия для обеспечения безопасности российских граждан». Он добавил, что принимаемые меры могут включать и эвакуацию граждан РФ из региона.

Напомним, 8 января премьер-министр РФ Дмитрий РФ дал поручение руководителям ряда ведомств проанализировать угрозы, которые могут коснуться российских граждан в Ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов. Ведомствам также было поручено оценить безопасность полетов и туризма в этом регионе.

Власти РФ готовы обеспечить безопасность россиян на Ближнем Востоке, вплоть до эвакуации

Украинский самолет «Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране, передавала «Газета.ру». На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

По предварительной информации, самолет загорелся еще до того, как столкнулся с землей. Это отмечается в первоначальном расследовании авиакатастрофы, проводимом Организацией гражданской авиации Ирана, передавал RT. В отчете также указано, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет.

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Источник: РИА Новости
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