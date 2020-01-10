Помпео объявил, что США не хотят войны с Ираном

Вашингтон, 10 января. Вашингтон не хочет войны с Тегераном, объявил государственный секретарь США Майк Помпео.

«Мы не хотим войны, мы хотим, чтобы Иран вел себя как нормальная страна», — выступил он с призывом на брифинге.

Отношения между США и Ираном резко обострились 3 января, когда в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал, командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой двигалась машина высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

Учитывая, что Сулеймани в Иране считается национальным героем, его убийство вызвало острую реакцию Тегерана. В ответ Иран нанес удар по американским военным базам в Ираке. По данным иранского телевидения, жертвами стали 80 человек, еще 200 получили ранения. После обстрелов замечены были авиаперелеты в регионе. Девять американских самолетов транспортировали раненых в Израиль, Иорданию и Багдад.

Однако первые лица в США, официально комментируя инцидент, не признали, что в ходе ракетного обстрела погибли американские военные.

8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) «Боинг-737». На борту находились граждане Украины, Германии, Швеции, Канады, Великобритании, Ирана и Афганистана — всего 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Эксперты, а также иранские военные сходятся во мнении, что пассажирский самолет сбил беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

Ранее востоковед Маис Курбанов выразил мнение, что США несут разруху, голод и смерть на Ближнем Востоке. По его словам, иранские духовные лидеры взяли себя в руки для того, чтобы вытеснить американские войска из региона.