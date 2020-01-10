Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам разбившегося «Боинга»

Киев, 10 января. Власти Ирана предоставил украинским экспертам доступ к самописцам и фрагментам авиалайнера «Международных авиалиний Украины», который потерпел крушение 8 января в Тегеране. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Мы получили доступ как к деталям самолета, к месту падения. Сейчас наша команда получила доступ и к черным ящикам», — пояснил министр.

По его словам, в ближайшее время украинские специалисты приступят к расшифровке данных с черных ящиков. Министр также добавил, что иранская сторона предоставила записи переговоров диспетчеров центра управления полетами в аэропорту Тегерана с экипажем украинского авиалайнера.

Кроме того, Пристайко заявил, что пока рано делать вывод о том, что украинский самолет был сбит. По его словам, украинская сторона намерена создать международную группу для расследования данной авиакатастрофы. Министр подтвердил, что украинский «Боинг» изменил курс после возникновения нештатной ситуации. Он также добавил, что все видеоролики и фотографии, которые имеют отношение к крушению украинского «Боинга», требуют детального анализа и дополнительной верификации.

Напомним, 8 января в районе Тегерана потерпел крушение украинский авиалайнер «Боинг-737». На борту самолета находились 176 человек, среди которых граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана. По данным иранских военных, пассажирский авиалайнер был сбит американским ударным беспилотником MQ-1 Predator.