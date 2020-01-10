Вишневский распространяет вброс США о повреждении украинского «Боинга» зенитной ракетой ЗРК «Тор»

Депутат петербургского Заксобрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский в эфире «Эха Петербурга» прокомментировал крушение украинского «Боинга» в Иране. Парламентарий, несмотря на обтекаемые формулировки, поддержал дезинформацию американских СМИ об уничтожении самолета ракетой комплекса «Тор-М1».

Вишневский надеется на виновность Ирана

Борис Вишневский стал гостем программы «Особое мнение» на радио «Эхо Петербурга». В ходе беседы с ведущей Татьяной Троянской парламентарий поделился мнением относительно важных социально-политических тем. Депутат уделил много времени обсуждению событий, произошедших в Иране, где ранее потерпел крушение «Боинг» украинских авиалиний.

Комментируя авиакатастрофу, депутат заявил, что причиной крушения считает повреждение самолета ракетой.

«Что касается причин. Я слежу довольно внимательно за тем, что выкладывается. Скорее всего, самолет был сбит. Преднамеренно или непреднамеренно — это большой вопрос. Возможно, по ошибке. Возможно, как говорится, пуляли в белый свет, как в копеечку, по любым целям. Надеюсь, расследование это покажет», — заявил Вишневский в ходе трансляции на «Эхо Петербурга».

По мнению депутата, Россия якобы будет делать все возможное для продвижения идеи невиновности Ирана.

Депутат поддержал фейк США

Петербургский депутат повел себя неполиткорректно и неэтично, заявив о своей надежде, «что расследование докажет» вину Ирана. Вишневский выдает желаемое за действительное, критикуя Иран и РФ, особенно в контексте своего положительного отношения к Израилю, с которым Тегеран находится в напряженных политических отношениях.

Однако мнение политика вряд ли можно считать объективным. И на это есть несколько причин. Во-первых, международное сообщество на сегодняшний день не имеет единой позиции относительно причин крушения «Боинга». Многие зарубежные информационные агентства солидарны с первоначальной версией Ирана, заявляющего о технической неисправности самолета. Об этом писало агентство Reuters со ссылкой на пять источников в разведслужбах США, Канады и Европы. По информации собеседников издания, у самолета мог перегреться один из реактивных двигателей.

Во-вторых, в настоящее время версию о повреждении самолета случайным пуском зенитной ракеты из комплекса «Тор-М1» поддерживают США. Однако данная информация квалифицируется как вброс, распространенный американскими СМИ для формирования новостной повестки, перекрывающей публикацию статей о понесенных человеческих потерях среди военных США после ракетного обстрела Ираном американских баз на территории Ирака. МИД Украины также не поддерживает версию о том, что самолет был сбит.

В-третьих, с момента крушения лайнера представители России не делали никаких однозначных заявлений. Так, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял о необходимости проведения тщательного расследования и предостерег политиков от выражения однозначных громогласных заявлений, сообщало ТАСС.

Отметим, что ангажированность и необъективность Вишневского может быть опосредована сотрудничеством с проамериканскими олигархами и западными фондами. Ранее СМИ сообщали, что депутат поддерживает контакты с миллиардером Михаилом Ходорковским и его правой рукой — журналистом Владимиром Кара-Мурзой.