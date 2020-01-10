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Бывший муж рассказал, как Ваенга «раздула» скандал вокруг старых песен

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Бывший муж рассказал, как Ваенга «раздула» скандал вокруг старых песен

Москва, 10 января. Бывший супруг певицы Елены Ваенги продюсер Иван Матвиенко заявил, что артистка «раздула» скандал вокруг своих старых песен.

Исполнительница опубликовала в Instagram письмо бывшего коллеги Николая Юрова, у которого сохранилась кассета с ее первыми записями. Гитарист пишет Ивану Матвиенко, предлагая переиздать некоторые композиции.

Юров напоминает, что редкая запись не подпадает под «авторские и юридические законы», а также отмечает, что не распространял ее.

«Самое смешное «С уважением…». Мне продают мои же песни. Шантажным способом. Любуйтесь, люди добрые»,  — написала Ваенга в Instagram.

При этом Матвиенко не считает, что Юров поступил некрасиво. Со своей стороны гитарист просто озвучил свою идею и предложил что-то сделать с кассетой. 

Бывший муж рассказал, как Ваенга «раздула» скандал вокруг старых песен

Продюсер добавил, что просто переслал сообщение от Юрова, а Ваенга уже распорядилась им по своему усмотрению — сделала достоянием общественности.

По словам Матвиенко, Ваенга обладает всеми авторскими правами. Если альбом все-таки выйдет в свет, то все вопросы будут решаться в суде.

Ранее известная певица оказалась в эпицентре другого скандала. На нее пожаловалась пожилая пенсионерка-блогер, которая публикует рецепты в Instagram.

У женщины действительно много подписчиков, но она не «ровня» Ваенге. По ее словам, певица начала ее травить в соцсетях. Об этом пенсионерка рассказала СМИ. Она попросила певицу «бодаться» с теми, кто с ней одного уровня.

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