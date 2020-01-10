РЕН ТВ стал самым популярным каналом у мужчин в праздники

Москва, 10 января. Телеканал РЕН ТВ в новогодние праздники занял четвертую строчку по общей аудитории в возрастной категории 4+ среди главных вещателей страны и стал самым популярным у российских мужчин в возрасте от 25 до 54 лет.

По данным исследовательской компании Mediascope, доля просмотра канала в период с 1 по 8 января составила 7,2%. Помимо вышеуказанных показателей, РЕН ТВ занял вторую строчку среди всех российских каналов в целевой аудитории «Все 25-54».

Встретить Новый год телеканал предложил зрителям под лучшие российские и зарубежные хиты вместе с «Легендами Ретро FM».

Во время продолжительных выходных россияне увидели в эфире популярные мультфильмы киностудии «Мельница», познавательные документальные проекты, легендарные фильмы Балабанова и другое культовое кино.

В числе самых успешных проектов оказались картины «Война» и «Ворошиловский стрелок», юмористический концерт Михаила задорнова «Доктор Задор», мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта», фильмы «Брат 2» и «Особенности национальной рыбалки».