Мухин заявил, что Россия в Ливии «подняла упавшее знамя из ослабевших ооновских рук»

Москва, 10 января. Инициатива России и Турции по ливийскому урегулированию позволит предотвратить гуманитарную катастрофу не только на Севере Африки, но и в других регионах, в том числе — в Европе. С такой точкой зрения выступил генеральный директор Центра политической информации, политолог и публицист Алексей Мухин.

Ранее Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара поприветствовала российско-турецкую инициативу о прекращении огня в стране. На переговорах 8 января президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в совместном заявлении призвали все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00.00 12 января.

Алексей Мухин, комментируя инициативу Владимира Путина, отметил, что сейчас Россия занимается «экспортом безопасности» в другие регионы мира, в том числе — в Ливию. По мнению эксперта, по сути, Москва выполняет работу за ООН, что не делает чести международным организациям.

«С одной стороны, это не делает чести международным организациям, которые проявляют откровенную беззубость в данном направлении, но делает честь России, которая подняла упавшее знамя из ослабевших ооновских рук», — сказал Алексей Мухин в комментарии NewInform.

По мнению политолога, в рамках урегулирования местных конфликтов Россия предотвращает глобальные гуманитарные катастрофы, которые могли бы затронуть и соседствующие с кризисными точками регионы.

«Казалось бы, европейским политикам надо это ценить, но они всячески подчеркивают свое неприятие России и ее активности за рубежом, что вызывает удивление», — отметил Мухин.

Напомним, кризис в Ливии разразился в 2011 году после свержения лидера страны Муаммара Каддафи. Нестабильность в стране привела к активизации исламистских группировок. В 2015 году при активной поддержке Запада было сформировано так называемое Правительство национального согласия Ливии, которое, по факту, опирается на поддержку разрозненных вооруженных группировок, ответственных за революцию 2011 года. В составе данных бандформирований действуют террористы запрещенных в РФ организаций, таких как «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара с 2014 года проводит в стране антитеррористическую операцию. В результате действий ЛНА удалось освободить большую часть ливийских территорий от боевиков и вооруженных группировок. Весной 2019 года Хафтар отдал приказ о начале очередной фазы операции «Аль-Карама», направленной на освобождение столицы Ливии — города Триполи — от боевиков, поддерживающих так называемое Правительство национального согласия.

1 Организация запрещена на территории РФ.