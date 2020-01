Корабль ВМФ России напугал американских моряков в Аравийском море

Вашингтон, 10 января. Корабль ВМФ России на близкое расстояние подошел к эсминцу США Farragut в северной части Аравийского моря, что командование пятого флота американских ВМС расценило как «агрессию».

В заявлении флота говорится, что боевой корабль России в минувший четверг сблизился с эсминцем, который осуществлял в море «обычные операции». Своим неожиданным появлением российское судно напугало американских моряков, которые решили подать спецсигнал.

Farragut, согласно сообщению американцев, издал пять коротких гудков, что указывает на угрозу столкновения, и запросил изменение направления движения корабля ВМФ России. После чего судно якобы «отказалось, но затем сменило курс».

Сближение кораблей попало на видео, которое американские моряки опубликовали в Twitter.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe