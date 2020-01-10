Москва и Анкара договорились о введении режима прекращения огня в сирийском Идлибе

Анкара, 10 января. Россия и Турция приняли решение о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

«В рамках соглашения с Российской Федерацией в зоне деэскалации Идлиб будет введен режим прекращения огня с 12 января 2020 года с 00.01», — говорится в коммюнике.

Ранее руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщал о том, что режим тишины должен был вступить в силу 9 января в 14.00 по московскому времени.

Идлиб является единственным регионом Сирии, который остается в руках боевиков на протяжении семи лет. Ранее в нем была создана зона деэскалации, куда переместились террористы, отказавшиеся сдать оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях САР.

В настоящее время на территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.