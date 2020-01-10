Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 2

Новогодние праздники выдались насыщенными — и в России, и за рубежом произошло немало резонансных событий. Федеральное агентство новостей внимательно изучило, как реагировали на происходящее, а главное, как их освещали либеральные СМИ.

В сравнении с последней декадой декабря трудились они в явно более спокойном режиме. И общее количество публикаций, и количество антироссийских новостей и фейков оказалось существенно ниже. Впрочем, многие издания темпов по штампованию непроверенной информации не сбавляли, а некоторые даже нарастили активность.

Лидерские позиции в рейтинге за первую неделю 2020 года заняли «Эхо Москвы» и «Лента.ру», опубликовавшие почти равное количество новостей.

От лидеров не сильно отстал и «Росбалт», выдавший 49 антироссийских статей, что помогло перебраться ему с четвертого на третье место рейтинга. За ним следует — проект «ИноСМИ», увеличив свои позиции на две строчки.

Прорывом этой недели стали «Московский комсомолец» и «Радио Свобода». Первый прибавил сразу 10 пунктов, замкнув пятерку лидеров, а «Радио Свобода» на 13, впервые попав в топ-25 с размещением на 13 месте. А вот «Ведомости», напротив, сдали 13 позиций и спустились на 21-е.

Шести пунктов удостоился проект Ходорковского «МБХ-медиа», который занял шестую строчку рейтинга. Следом идет «Коммерсант», а за ним в первой десятке «Фонтанка», Znak и РБК.

По +4 пункта за неделю получили «Русский монитор», немецкая Deutsche Welle, «Медиазона» и «Век». Остальные издания были менее заметными, проявляя меньшее количество антироссийской заинтересованности в новостях.

Мы выделили события, о чем весь мир говорил в последние семь дней: празднование Нового года и январские каникулы в России, «исторический конфликт» между Варшавой и Москвой, нарастающее напряжение на Ближнем Востоке, убийство генерала Касема Сулеймани, крушение украинского «Боинга» в Тегеране, антитеррористическая операция фельдмаршала Халифы Хафтара в Ливии.

Либеральные СМИ использовали недостоверную и непроверенную информацию в выгодном для себя ключе.

Фейки о России

Разберем самые показательные, с нашей точки зрения, фейки.

Вброс о якобы высоких расходах бюджета Москвы на празднование Нового года сделала депутат Мосгордумы, участница «Умного голосования» Алексея Навального — коммунистка Екатерина Енгалычева. Однако она допустила серьезную ошибку, заявив, что Москва потратила 1,5 млрд рублей только на украшения, но эти деньги были потрачены на организацию всего комплекса мероприятий в столице. Подробнее об этом читайте в материале ФАН: «Депутат от КПРФ попыталась одурачить москвичей ложью о «дорогих» новогодних украшениях».

Законопроект о «пресечении предположительной попытки России переиначить историю и клеветы в адрес Польши», подготовленный Варшавой, разработан после консультации с Западом. Это указывает на продолжение кампании США по дискредитации России. Но стоп: существуют исторические архивы Советского Союза, в которых четко отражена деятельность всех стран во время Второй мировой войны, а история расставляет все точки на «i».

Вышедший в декабре фильм «Союз спасения», имеет исторический характер и любому человеку полезно интересоваться историей своей страны. Но нет, по мнению ряда журналистов, учителя «по приказу лично министра культуры Мединского» свозили учащихся и насильно заставляли смотреть фильм. При это не предоставляя никаких фактов.

В антироссийском ключе издания подали и так называемый «рейтинг паспортов». Судя по сообщениям либеральных СМИ, российский документ «потерял ценность», сделав вывод исходя из исследования сделанного иностранной компанией и занял 51-ю строчку рейтинга.

Фейки о Ближнем Востоке

Вашингтон пытается переложить ответственность за убийство военачальника Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Мировая общественность осуждает США за расправу и нарушение всех международных норм, но не либеральные СМИ. Журналисты «Эха Москвы», вероятно, помогают Вашингтону оправдаться, публикуя фейки с обвинениями в адрес России.

Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Тегерана. Лайнер принадлежал «Международным украинским авиалиниям» и направлялся в Киев. В результате трагедии погибли 176 человек. По данным иранской стороны, возможной причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя. Подробности станут известны только после расследования. Однако, не дожидаясь результатов, либералы решили приписать крушение России и Ирану. Подробнее об этом читайте в материале ФАН: «Российская оппозиция оправдывает США, обвиняя Иран в гибели украинского Boeing».

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара вошла в Сирт, являющийся одним из крупнейших городов Ливии. Именно эту информацию подтвердили все официальные источники.

Но либеральные СМИ не стали разбираться и написали совершенно другую информацию, которая не соответствует действительности.