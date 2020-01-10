Иран развенчал фейки США готовностью к сотрудничеству в расследовании крушения «Боинга»

Москва, 10 января. Иран развенчал все фейки западных СМИ о крушении украинского «Боинга», пригласив США принять участие в расследовании авиакатастрофы. Об этом заявил эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

После крушения в Иране украинского «Боинга» США и проамериканские СМИ попытались возложить на Тегеран ответственность за авиакатастрофу. Подконтрольные Вашингтону СМИ распространяют фейки, согласно которым американские спутниковые средства слежения якобы зафиксировали пуск зенитных ракет на территории Ирана. Данный фейк стал основой для обвинений США в адрес Тегерана.

«У Соединенных Штатов Америки сейчас в любой ситуации виноват Иран. Поэтому Вашингтон во главе с Дональдом Трампом будет делать все ради обвинения Тегерана еще в одном преступлении. Но ведь бездоказательно можно обвинять в чем угодно и кого угодно», — пояснил Фитин.

Эксперты Организации гражданской авиации Ирана опровергли обвинения Вашингтона, отметив, что перед крушением авиалайнера произошло возгорание в одном из его двигателей, а пилоты украинского «Боинга» развернули самолет, попытавшись вернуться в аэропорт вылета. Кроме того, Тегеран официально пригласил экспертов Национального совета по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании крушения украинского «Боинга».

Фитин отмечает, что открытость Ирана в очередной раз подтверждает непричастность Тегерана к гибели украинского авиалайнера.

«Иранская сторона занимает правильную и логичную позицию, организовывая объективное расследование. Однако американской стороне Тегеран не был готов предоставить информацию из «черных ящиков» «Боинга» и дальнейшие результаты», — добавил эксперт.

Иран не намерен делиться всеми данными с главой Соединенных Штатов Америки, считает эксперт, поскольку стороны фактически находятся на грани войны.

При этом Вашингтон продолжает создавать напряженность в отношениях с Тегераном, о чем свидетельствует отказ в выдаче американской визы министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который планировал принять участие в заседании Совета Безопасности ООН.

«Такое отношение США открыто говорит о серьезности противоречий между странами. Не думаю, что теперь Америке стоит ждать всех данных от Ирана», — отметил Фитин.

Стоит отметить, что иранские военные зафиксировали в районе Тегерана американский ударный беспилотник MQ-1 Predator перед крушением украинского «Боинга». Данный тип беспилотников стоит на вооружении только у США. По предварительным данным, этот беспилотник должен был нанести удар по иранскому правительственному самолету.

При этом западные СМИ продолжают распространять фейки, пытаясь уличить Иран в причастности к крушению украинского «Боинга». Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов отмечает, что Вашингтон назначил виновного, не дожидаясь результатов расследования, передает «Экономика сегодня».

«Украинский самолет оказался в тяжелейшей ситуации и разбился буквально через два часа после того, как Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке. Такое странное стечение обстоятельств дает основание обсуждать любые версии, особенно ту, что «Боинг» был сбит американским беспилотником», — пояснил Тарасов.

При этом США неоднократно становились виновниками подобных инцидентов. Так, в 1988 году американские военные сбили гражданский самолет в территориальных водах Ирана, приняв его за «вражеский истребитель». Жертвами трагедии стали стали около 300 человек.

История с крушением украинского «Боинга» очень похожа на инцидент 30-летней давности. Кроме того, США пытаются использовать данную трагедию, чтобы разжечь масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Подтверждением этого является предложение Дональда Трампа усилить присутствие НАТО на Ближнем Востоке.

Напомним, что 3 января Вооруженные силы США нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. В ответ Иран провел военную операцию «Мученик Сулеймани», в ходе которой был нанесен ракетный удар по американским силам, базирующимся на территории Ирака.

8 января в районе Тегерана потерпел крушение пассажирский авиалайнер «Боинг-737», принадлежащий «Международным авиалиниям Украины». На борту самолета находились 177 человек, среди которых были граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана. По данным иранских военных, украинский самолет был сбит американским ударным беспилотником MQ-1 Predator.