Трагедия «Боинга» стала поводом для США развернуть информационную войну против Ирана

Москва, 10 января. Крушение «Боинга-737» «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном стало для США поводом развернуть информационную кампанию по очернению Ирана. Об этом заявил военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Американские СМИ, не дожидаясь результатов расследования, объявили, что именно Иран якобы несет ответственность за произошедшую авиакатастрофу. Однако несмотря на все заявления анонимных источников прессы США, в такую версию сложно поверить из-за большого количества несостыковок.

Как отметил Коротченко, США в 1988 году по ошибке уничтожили иранский лайнер Airbus A300. Спустя много лет никто не понес наказания за это преступление, подчеркнул эксперт. По его словам, командир корабля, который осуществил удар, дошел по карьерной лестнице до поста контр-адмирала в составе Военно-морских сил США.

«Поэтому США лучше помолчать. Но они, как мы видим, пытаются атаковать Иран информационно, подтягивая за уши ту информацию, которую вбрасывают. Это информационная война», – цитирует Коротченко «Слово и Дело».

Самолет «Боинг-737» с девятью членами экипажа и 167 пассажирами на борту разбился утром 8 января спустя несколько минут после взлета. В результате крушения все находившиеся в лайнере люди — граждане сразу нескольких государств — погибли.

Трагедия произошла спустя считанные дни после того, как американские силы по инициативе президента США Дональда Трампа убили в Ираке командующего элитным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), иранского генерала Касема Сулеймани.

Многие эксперты и политики пришли к выводу, что сбил самолет «Международных авиалиний Украины» американский беспилотник, появившийся в небе незадолго до катастрофы.

Пользователи социальных сетей из разных стран заподозрили, что США лгут о катастрофе. Некоторые комментаторы поддерживают «бизнес»-версию: очерняя Иран, пропаганда США стремится защитить Boeing — одну из крупнейших американских военно-промышленных корпораций, которая испытывает в последнее время серьезнейшие проблемы с надежностью своих самолетов.