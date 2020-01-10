Высоцкая показала голый торс 82-летнего Кончаловского

Москва, 10 января. Телеведущая и народный кулинар Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram снимок со своим 82-летним супругом режиссером Андреем Кончаловским.

Высоцкая и Кончаловский находятся на отдыхе в одной из теплых стран. В Stories артистки появились снимки сладкого красного перца, несколько видовых фото.

При этом 46-летняя звезда показала поклонникам фото с мужем. Режиссер продемонстрировал обнаженный торс, а на Высоцкой была только легкая белая туника.

Телеведущая неоднократно говорила, что любит устраивать для супруга необычные романтические вечера. Высоцкой нравится путешествовать с Кончаловским.

По ее словам, отдых обычно планируется заранее, но иногда нужно просто спонтанно уезжать из России. Например, супруги как-то летели в Москву, но решили остановиться во Флоренции.

Они сходили в музей, побывали в модном ресторане, выпили шампанского. На ночь остались в одном из отелей, а утром все-таки вернулись в Москву.

Ранее Юлия Высоцкая опубликовала в соцсетях снимок у моря, где она позирует в откровенном бикини. Супруга режиссера выглядит очень молодой и подтянутой.

Она посоветовала поклонникам заниматься спортом, любить жизнь и не садиться на диету, чтобы не превращаться в «сварливую старуху». Звезда считает, что занятия спортом и правильное питание помогут женщинам хорошо выглядеть после 40 лет.