Политолог Михеев объяснил, почему видео крушения «Боинга» в Иране сыграло против США

Москва, 10 января. Видеозапись, на которой якобы запечатлено попадание ракеты в «Боинг» «Международных авиалиний Украины» в небе над Тегераном, играет против обвинений США в причастности к авиакатастрофе в адрес Ирана. Об этом заявил независимый политолог Сергей Михеев.

По мнению эксперта, спланированная провокация является наиболее вероятным сценарием крушения пассажирского самолета, однако для восстановления полной картины произошедшего нужно дождаться результатов расследования. Михеев считает крайне сомнительной версию США, согласно которой в самолет якобы попала иранская ракета.

«Версия, что иранские ПВО могли перепутать взлетающий в зоне аэропорта гражданский лайнер с чем-то еще, выглядит очень странно. Не путали, не путали и вдруг — перепутали», — сказал Сергей Михеев в эфире «Вести FM».

Кроме того, видеозапись, на кадрах которой якобы запечатлен момент попадания ракеты в лайнер, играет не пользу версии США. Михеев отметил, что случайный человек вряд ли мог бы снять подобное видео, если бы не знал о том, что должно произойти. Появление видео, в свою очередь, может говорить о том, что трагедия была спланирована.

«Только в случае организованной провокации — и больше ни в каком — там мог оказаться человек, которого заранее предупредили и попросили сделать это видео. Если это случайное срабатывание системы ПВО, никто это ночью снимать бы не стал. А если человек снимал это, значит, он был предупрежден. Значит, возможно, это было организовано кем-то. И понятно, что не иранскими властями», — отметил Михеев.

Эксперты ранее уже отмечали, что США своими заявлениями по авиакатастрофе всячески изворачиваются и маневрируют, пытаясь перевести стрелки на Иран в поисках виновного в крушении украинского самолета под Тегераном. По некоторым данным, на самом деле «Боинг» МАУ мог сбить американский БПЛА на фоне обострения отношений Штатов и Ирана.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через шесть минут после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Выживших в авиакатастрофе нет: погибли 176 человек, в том числе 167 пассажиров и девять членов экипажа.