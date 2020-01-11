Сирия новости 11 января 07.00: режим прекращения огня в Идлибе, Израиль освободил сирийских заключенных

Сирия, 11 января. Минобороны Турции объявило о прекращении огня в Идлибе, Израиль освободил сирийских заключенных, российские военные готовят сюрприз ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): объявили прекращение огня в Идлибе.

ВС РФ: организовывают минное заграждение для защиты от ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.

ВКС РФ: направили тяжелый транспортный самолет Ан-124 на базу «Хмеймим».

Армия Турции и союзные силы: похитили восемь человек в Африне, направили военный конвой на юг провинции Идлиб.

Международная коалиция: провела воздушную разведку над подконтрольной Дамаску территорией за Евфратом.

Израиль: освободил двух сирийских военных.

Провинция Латакия

Тяжелый транспортный самолет ВКС РФ Ан-124 был замечен над Средиземным морем. Судя по траектории воздушного судна, опубликованной источником в Twitter (@avischarf), российский самолет направляется на авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия. Номер борта — RA-82010.

Провинция Алеппо

Боевики из протурецких формирований похитили восемь мирных жителей на территории кантона Африн. Как сообщает новостное агентство Vedeng, преступление совершили боевики из отряда «Аль-Амшахат», который действует на севере Алеппо в составе группировки «Лива Сулейман Шах». По данным источника, боевики напали на селение Анкла в районе Шейх-Хадид и увели в неизвестном направлении восемь человек, в том числе мать с ребеноком.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источники новостного агентства DeirEzzor24 в провинции Дейр-эз-Зор сообщают о появлении самолетов международной коалиции во главе с США над районами к востоку от Евфрата, которые находятся под контролем правительственных сил. Напомним, это небольшой участок побережья Евфрата на противоположном берегу от города Дейр-эз-Зор.

Телеканал Halab Today со ссылкой на Ein Al-Furat утверждает, что российские военные минируют долину Дейр-эз-Зора, чтобы защитить город и позиции правительственных войск от нападений «спящих ячеек» ИГИЛ. Мероприятия проводятся от деревни Аш-Шула до ферм близ Меядина, а также в районе населенного пункта Фида в 60 км от Меядина. В этом районе располагается 10 опорных пунктов САА и «Лива аль-Кудс». Кроме того, защита от «спящих ячеек» группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ; запрещена в РФ) будет организована в районе деревни Хумайма, где дислоцированы российские силы, и Мазилия, где стоит сирийская Республиканская гвардия.

Провинция Идлиб

Турецкий военный конвой прошел пограничный пункт «Хирбет аль-Джуз», расположенный в западной части Идлиба, и направился к наблюдательным пунктам армии Турции, расположенным на юге провинции. Об этом сообщает агентство Al Nour.

Между тем Минобороны Турции объявило, что по согласованию с Россией и Сирией в Идлибе вводится режим прекращения огня с 00.01 воскресенья. Вероятно, прекращение огня следует связывать с прошедшей недавно встречей президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Провинция Ракка

Новостное агентство Al Khabour сообщает об обнаружении двух неопознанных тел со следами пыток в городе Ас-Сабха, который расположен на востоке провинции Ракка.

Провинция Эль-Кунейтра

Власти Израиля освободили двух сирийских военных, Сидки аль-Макта и Амаля Абу Салаха. Как сообщает The Times of Israel, военные находились в заключении в Израиле за «шпионаж» и «нападение», и были освобождены в качестве жеста доброй воли в ответ на возвращение тела израильского танкиста Захарии Баумеля. Израильские СМИ утверждают, что об освобождении сирийцев премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху попросил президент России Владимир Путин.

Сидки аль-Макт, друз по национальности, после освобождения из израильской тюрьмы заявил, что готов продолжить борьбу за освобождение оккупированных Голанских высот. Напомним, Израиль силой захватил часть провинции Эль-Кунейтра и отказался вернуть Дамаску контроль над территорией, несмотря на однозначное решение ООН. Суверенитет Израиля на Голанских высотах признали только США и только в 2019 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.