США в очередной раз ужесточили санкции в отношении Ирана

Вашингтон, 10 января. США вводят дополнительные санкции в отношении ряда секторов экономики Ирана, а также тех, кто поддерживает с ними деловые связи. Об этом заявил министр финансов страны Стивен Мнучин.

«Мы объявляем о введении дополнительных санкций против иранского режима вследствие нападения на войска США и наших союзников», — сообщил глава финансового ведомства, выступая в Белом доме.

Мнучин уточнил, что президент США Дональд Трамп издал указ, позволяющий ввести новые ограничения против лиц, которые владеют, эксплуатируют, ведут торговлю или оказывают помощь секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную промышленность и горное дело.

Госсекретарь США Майк Помпео добавил, что санкции вводятся также в отношении восьми представителей руководства Ирана, поскольку в Вашингтоне считают вероятным то, что украинский «Боинг» был сбит иранской ракетой.

Действие своих санкций Америка не будет распространять лишь на иностранных граждан и организации, занимающиеся расследованием в Иране катастрофы с самолетом украинских авиалиний.

Вашингтон давно начал давить на Тегеран с помощью санкций. Действия США осудила Россия и многие лидеры европейских стран.

Новая волна ограничительных мер связана с очередным обострением отношений между Вашингтоном и Тегераном, которое произошло после убийства командующего спецподразделением иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Военачальник погиб от целенаправленного налета авиации США в ночь на 3 января. Ночью 8 января КСИР провел первую фазу операции «Мученик Сулеймани», целью которой было нанесение ракетных ударов по американской базе «Айн аль-Асад» и штабу возглавляемой США международной коалиции в Эрбиле. Эта операция стала ответом Тегерана на убийство генерала.