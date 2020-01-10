Ядерный арсенал США стал угрозой для всего мира

Мир стоит на пороге конфликта, в ходе которого сторонами может быть применено ядерное оружие. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ядерный арсенал США

Если у Ирана гипотетически может быть так называемая «грязная бомба», то у США гарантированно есть все виды ядерных боеприпасов от межконтинентальных баллистических ракет до тактических боеприпасов к артиллерийским системам. Также стоит учитывать, что применять ядерное оружие Ирану придется у своих границ, что значительно снижает вероятность данного сценария развития событий. В то же время США находятся на противоположной стороне земного шара, что может им дать ошибочную уверенность в том, что использование ядерного оружия для них пройдет без последствий.

Однако самая большая опасность для США, исходящая от ядерного оружия, находится на их собственной территории. По мнению американских военных и ученых, их собственный ядерный арсенал, который располагается на складах и стоит непосредственно на боевом дежурстве, обладает крайне низкой надежностью.

В случае применения данного вида оружия открытым остается вопрос о том, кому оно в принципе нанесет ущерб. Иначе говоря, взлетит ли ракета или взорвется на старте. Сработают ли штатно системы запуска и наведения, не будет ли критических отказов? Этот вопрос стал особо актуален после того, как Пентагон с гордостью заявил о том, что для запуска межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками больше не будут использоваться дискеты.

Еще большую тревогу за состояние американских ядерных сил вызывает тот факт, что последние испытания ядерной бомбы США осуществляли почти 30 лет назад.

Несмотря на максимальную открытость и постоянный PR своей военной мощи в прессе, нет никакой информации о том, что США проводят регулярные учения с имитацией применения ядерного оружия. Это заставляет сильно сомневаться в квалификации офицерского и рядового состава сил стратегического назначения.

Внутренние проблемы

О квалификации американской военщины, в непосредственные обязанности которой входит контроль и управление ядерным оружием стоит сказать отдельно. В американской прессе неоднократно всплывали факты употребления персоналом баз хранения ядерного оружия наркотиков, таких как ЛСД и кокаин.

Кстати, во многих штатах, где находятся данные базы, легализована марихуана. По этой причине о случаях курения солдатами марихуаны у ядерных ракет просто не сообщается. Также о низкой квалификации американских военных говорит и тот факт, что с момента постановки ядерных ракет на вооружение армии США было несколько случаев пропажи ядерных боеголовок.

Стоит добавить, что у США нет собственных технологий и производственных мощностей для утилизации оружейного плутония. Его американцы вынуждены так и оставлять в ядерных боеголовках или же складировать в импровизированных хранилищах.

Ну и вишенкой на американском ядерном торте является тот факт, что часть ядерного арсенала США находится на территории иностранных государств. И если за арсеналы на территории Германии можно особо не волноваться, то за 50 ракет с ядерными боеголовками, которые до сих пор находятся в Турции, можно начинать переживать. Тем более если трезво оценивать Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве союзника.