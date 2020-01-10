Экс-депутат Рады Журавко возмущен продажей на Украине «людоедских консервов»

С конца 2019 года соратник бывшего президента Украины Петра Порошенко, так называемый ветеран АТО Александр Грамарчук продает в Facebook консервы под названиями «Сепар в сметане», «Сепар в масле», «Снегирь православный (с мощами Кобзона)» и «Сепар луганский (выдержанный)». По мнению экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, такой продукцией националисты призывают украинцев к людоедству.

Консервные банки с тушенкой, возмутившие Алексея Журавко, «украшают» бандеровский красно-черный флаг и приписки «произведено на Западной Украине», «содержит кусочки луганчан», «содержит кусочки русскоязычных младенцев» и так далее. К тушенке предлагается приобрести острый томатный соус с надписью на этикетке — «Смерть врагам» и «Пылающая задница».

«Это не прикол. Кто еще не успел заказать — спешите. Тяжелые времена впереди, а тушняк хранится 4 года», — сказано в подписи к одному из фото тушенки, размещенном в группе «Сепар в сметане» в Facebook.

Там же предлагается купить консервы за 120 гривен (300 рублей). Доставка «продуктов питания» работает в городе Винница круглосуточно.

«Удивляться уже нечему! Ничего человеческого на Украине не остается. Такое ощущение, как будто нормальные люди стали Украину покидать. Страшно! Смотреть, как эти нелюди глумятся над усопшими, — возмутился на своей странице в той же соцсети Алексей Журавко. — Как вы думаете, не есть ли это призыв к людоедству? И вы хотите, чтобы после всего этого, увиденного на фотографиях, люди Донецка и Луганска вернулись на Украину?»

Больше всего депутата Верховной рады V-VI созывов поражает, что «уже новая власть, СБУ, президент не обращают внимания» на подобные выходки.

«Как будто всего этого нет! А ведь здесь прямой антисемитизм, разжигание ненависти, глумление над усопшими людьми, каннибализм! И вы хотите сказать, что вы с помощью таких моральных уродов построите государство? Да у вас его просто не будет!» — возмутился Журавко.

Он назвал «неадекватным человеком» Александра Грамарчука, который баллотировался в Раду от партии Порошенко «Европейская солидарность», но проиграл выборы, а теперь фотографируется с консервами «Сепар в сметане».

«Ему, наверное, не понять до конца, что ему придется нести ответственность, — считает Журавко. — Я же могу только одно, как украинец, — попросить прощения. В первую очередь, перед родственниками Иосифа Кобзона, моего выдающегося соотечественника и маэстро-певца, Народного артиста СССР и России, всеми любимого! Также хочу попросить у всех русскоязычных матерей и детей прощения. Поверьте мне, не все украинцы такие подлецы и негодяи».

В комментарии Федеральному агентству новостей политик добавил, что в украинском Уголовном кодексе существуют статьи, которые могли бы применить в отношении производителей и распространителей тушенки, разжигающей ненависть к русскоязычному населению страны и жителям Донбасса. Вот только он не уверен, что правоохранительные органы Украины обратят на это внимание. Потому что президент Владимир Зеленский не в силах справиться с националистами, которые проникли во все сферы украинской жизни.