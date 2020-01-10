Авиакомпания AZAL проведет проверку после скандального видео с бросившим штурвал пилотом

Баку, 10 января. Командир самолета, выполнявшего рейс из Баку в Москву, во время полета регулярно покидал кабину пилотов, чтобы пообщаться со своим знакомым, чем нервировал пассажиров. В Сети появилась видеозапись, на кадрах которой запечатлен инцидент.

Как рассказал очевидец, 7 января он летел из Баку в московский аэропорт «Внуково» на самолете Airbus A320 азербайджанских авиалиний AZAL. Командир экипажа не раз бросал штурвал и появлялся в салоне, чтобы побеседовать с одним из пассажиров.

Как впоследствии объяснил сам пилот, ему хотелось пообщаться с другом семьи, а никакой опасности в небе не наблюдалось. Однако пассажиров такое поведение обеспокоило, учитывая, что лайнер периодически попадал в зону турбулентности.

Эксперты, комментируя произошедшее, разошлись во мнениях. Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник считает, что покидать кабину пилотов можно только при необходимости. Вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский придерживается другой позиции.

«Командир корабля — это не прикованный раб на галерах, который не имеет права покинуть свое место, у него есть второй пилот», — заявил он.

Тем не менее AZAL после жалобы пассажира и скандального ролика решило провести служебную проверку.

Ранее пилоты лайнеров поделились в Сети историями о том, чем занимаются после взлета, а точнее когда самолет оторвется от земли, наберет нужную высоту и выйдет на автопилот. По словам летчиков, тогда у них появляется время заняться своими делами. Например, почитать газету, поговорить по телефону.

По их словам, раньше не было столь строгих правил безопасности, поэтому пассажиры могли спокойно посещать кабину пилотов и проводить время вместе с экипажем самолета.