Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти через Белоруссию

Минск, 10 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов по территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского главы государства.

Налог был введен «в целях формирования источника средства для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистрали». Речь идет о сборе для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%.

Объектом налогообложения считается транзитная транспортировка нефти по территории Белоруссии магистральными трубопроводами.

Напомним, что в конце декабря президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону о поставках российской нефти. Стороны переговоров также затронули газовые вопросы.

Белорусский лидер также провел переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым и министром энергетики РФ Александром Новаком. 4 января в Белоруссию были осуществлены разовые поставки нефти.

Минск ожидает, что на нефтеперерабатывающий завод в этом месяце поставят порядка 650 тыс тонн нефти.

Ранее Лукашенко объяснил отсутствие договоренности с Москвой по поставкам нефти. По его словам, Россия хочет продавать нефтепродукты по завышенным ценам.

При этом он подчеркнул, что белорусы и россияне — братские народы, и разногласия Минска и Москвы носят временный характер.

В рождественском послании Лукашенко заявил, что страну ждут непростые времена. Речь идет об мировом кризисе, стагнации в экономике. Но Белоруссия должна сохранить свой политический курс и выдержать все испытания, резюмировал президент.